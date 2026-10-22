Casinò di Sanremo, giù la politica dal palco

Un documento snello, che formalizza criteri finora applicati nella prassi aziendale. Ma che introduce anche un principio particolarmente significativo: gli spazi del Casinò, e in particolare il suo prestigioso Teatro dell’Opera, non potranno essere concessi per iniziative riconducibili all’attività o alla promozione personale di esponenti politici. Un’indicazione che vale anche nel caso in cui la sala venga richiesta da un soggetto privato disposto a pagarne l’utilizzo. «Era già così, ma non era scritto. Gli spazi del Casinò non vengono concessi per finalità politiche, neppure quando si tratta di eventi privati a pagamento», spiega il presidente Di Meco, interpellato sul contenuto delle nuove disposizioni. «È un documento di cui la Casinò Spa era sprovvista e il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi. Rimane un atto interno, come avviene in qualsiasi società di diritto privato. Le richieste di utilizzo degli spazi e di concessione dei contributi dovranno rispondere ai requisiti che ci siamo dati, che rappresentano sostanzialmente la formalizzazione scritta di criteri e consuetudini esistenti».

La portata della decisione si comprende ripercorrendo la storia recente del Teatro dell’Opera, che anche attraverso i Martedì Letterari, una delle rassegne culturali più longeve del Paese, ha offerto un palcoscenico a figure di primo piano della politica nazionale. Non necessariamente per comizi o manifestazioni di partito, ma soprattutto per incontri con gli autori e presentazioni editoriali, nei quali il confronto culturale ha inevitabilmente incrociato l’attualità politica. Tra i precedenti più discussi, fuori rassegna, figura quello del generale Roberto Vannacci, che il 14 febbraio 2025, durante la settimana del Festival di Sanremo, presentò al Casinò il libro Il coraggio vince. All’epoca Vannacci era europarlamentare eletto con la Lega e non aveva ancora fondato Futuro Nazionale. La sua presenza al Casinò, in un evento promosso in collaborazione con l’associazione Sanremo Incontra, suscitò un acceso dibattito politico cittadino e vide anche un confronto scontro in diretta tra palco e platea, con l’allora segretario provinciale del Partito Democratico Cristian Quesada.

Ancora più significativo, per le vicende che sarebbero seguite, il caso dell’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ospite dei Martedì Letterari il 16 luglio 2024 per presentare il saggio dedicato a Giuseppe Prezzolini. Al suo fianco, durante la trasferta sanremese, c’era anche Maria Rosaria Boccia, immortalata insieme al ministro nelle fotografie che avrebbero successivamente assunto rilievo mediatico internazionale. All’epoca nulla lasciava presagire la dimensione dello scandalo politico che sarebbe esploso nelle settimane successive, fino alle dimissioni di Sangiuliano, presentate il 6 settembre. Proprio il soggiorno a Sanremo sarebbe diventato uno degli episodi al centro della successiva ricostruzione della vicenda personale tra i due. Secondo la denuncia dell’ex ministro, nella notte tra il 16 e il 17 luglio, in una camera dell’Hotel Nazionale, si sarebbe verificata un’accesa discussione durante la quale Sangiuliano avrebbe riportato una ferita alla testa provocata dall’ex collaboratrice. Un episodio oggetto di contestazioni giudiziarie, da distinguere naturalmente dalla presentazione culturale avvenuta poche ore prima al Casinò.

Negli anni, peraltro, il palcoscenico della casa da gioco ha accolto personalità provenienti da esperienze politiche differenti, dall’ex vicepresidente del consiglio Marco Follini, all’ex sindaco di Roma e primo segretario del Partito Democratico Walter Veltroni. Tra i precedenti figura anche quello di Stefano Bonaccini, all’epoca presidente della Regione Emilia-Romagna, che il 20 novembre 2021 presentò a teatro il libro Il Paese che vogliamo, in un incontro organizzato dal PD locale. Nell’occasione gli venne consegnata sul palco una maglia personalizzata della Sanremese, data la passione per il calcio di Bonaccini.

Un pluralismo che ha contribuito a caratterizzare la storia culturale del Casinò e che oggi dovrà confrontarsi con il nuovo criterio adottato dalla società. A rendere particolarmente attuale il nuovo regolamento è quanto accaduto appena due settimane fa, il 6 ottobre, quando il Teatro dell’Opera ha ospitato l’ex capo della polizia ed ex sottosegretario alla presidenza del consiglio Franco Gabrielli, insieme al vicedirettore di Repubblica Carlo Bonini, per la presentazione del libro Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica, pubblicato da Feltrinelli. L’appuntamento era stato programmato da tempo nell’ambito dei Martedì Letterari. Ma il 2 ottobre, appena quattro giorni prima dell’incontro, Gabrielli aveva annunciato pubblicamente il proprio ingresso nella politica attiva, aderendo al progetto di Ernesto Maria Ruffini, poi confluito nel nuovo soggetto politico Più Uno, costituito proprio il 6 ottobre. Una circostanza che non era passata inosservata neppure a Palazzo Bellevue. Il consigliere comunale di maggioranza Umberto Bellini aveva commentato polemicamente la presenza dell’ex capo della polizia, sottolineando il suo recente impegno politico nel centrosinistra e concludendo, con evidente sarcasmo: «Plaudo per l’opportuna scelta». Di Meco chiarisce ora come si siano svolti i fatti e quale sarebbe stata la decisione alla luce dei nuovi criteri: «Quando l’iniziativa è stata organizzata non si aveva notizia dell’impegno politico di Gabrielli, diventato pubblico soltanto a ridosso dell’appuntamento già programmato. È vero che oggi, con il nuovo regolamento, Gabrielli non sarebbe più stato ospitato al Casinò».

La novità non riguarda esclusivamente l’ospitalità nel Teatro dell’Opera. Il regolamento disciplina anche la concessione di patrocini, l’utilizzo gratuito degli ambienti della casa da gioco e soprattutto i contributi economici riconosciuti a manifestazioni culturali, sportive, turistiche e iniziative sociali. Un capitolo tutt’altro che secondario per una società che contribuisce in maniera significativa alla promozione della città e che negli ultimi anni, parallelamente alla crescita degli incassi, ha rafforzato il sostegno a numerosi appuntamenti del calendario sanremese. «Abbiamo previsto grande disponibilità e facilitazioni per tutti gli eventi organizzati da enti di beneficenza», aggiunge Di Meco. «Per quanto riguarda invece i rapporti con il Comune di Sanremo, i contributi vengono disciplinati attraverso convenzioni trilaterali tra la nostra società, l’amministrazione comunale e l’eventuale soggetto organizzatore della manifestazione che richieda anche il sostegno della casa da gioco». Per comprendere le dimensioni economiche del fenomeno basta scorrere gli elenchi ufficiali pubblicati dalla Casinò Spa nella sezione Società Trasparente, relativi ai contributi di importo singolarmente superiore a mille euro.

Nel 2024, sommando le voci pubblicate, si arriva a 165.800 euro. Tra i contributi principali figurano i 50 mila euro destinati al Sanremo Padel Tour, i 31 mila euro a Sanremo Senior, i 25 mila euro per Stile Artigiano è di moda, i 20 mila euro al Club Tenco, i 15 mila euro per il Festival Chitarristico Internazionale e i 10 mila euro al Rallye di Sanremo. Nel 2025 gli importi elencati salgono complessivamente a 584.074 euro. La voce più consistente riguarda la Fondazione Orchestra Sinfonica, sostenuta con 150 mila euro. Seguono i 100 mila euro destinati al Comune per gli eventi estivi, i 68 mila euro complessivamente riconosciuti per SanremoinFiore e il Festival dei Fiori, i 50 mila euro per il Sanremo Padel Tour, i 35 mila euro al Club Tenco e i 31 mila euro a Sanremo Senior. Sono presenti anche contributi per manifestazioni sportive, iniziative sociali e attività culturali. L’elenco 2026, relativo all’anno ancora in corso, presenta importi particolarmente rilevanti. Spiccano i 160 mila euro riconosciuti all’Automobile Club Ponente Ligure per il Rallye di Sanremo, i 90 mila euro allo Yacht Club Sanremo per le regate veliche e altrettanti alla società E20 Sanremo per il Sanremo Padel Tour Gran Finale. Seguono gli 80 mila euro a RCS Sport per la Milano-Sanremo maschile e femminile, i 60 mila euro alla Fondazione Orchestra Sinfonica, i 40 mila euro al Club Tenco, i 27.880 euro per l’Oscar italiano del cicloturismo e i 20.800 euro a Confartigianato per Stile Artigiano è di moda.

Sono cifre che restituiscono il ruolo della casa da gioco non soltanto come azienda capace di generare utili e trasferire risorse al Comune, ma anche come soggetto direttamente coinvolto nel sostegno finanziario alla programmazione culturale, sportiva e turistica del territorio.

(In copertina gli eventi al teatro dell’Opera con Gabrielli, Sangiuliano e Vannacci)