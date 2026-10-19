Casinò di Sanremo, aperto il bando di selezione per addetti ai Servizi Informatici

Sanremo. Il Casinò di Sanremo S.p.A. ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla redazione di due distinte graduatorie per il reclutamento di Addetti ai Servizi Informatici. Le risorse individuate saranno inserite nell’organico aziendale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.