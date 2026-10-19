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Casinò di Sanremo, aperto il bando di selezione per addetti ai Servizi Informatici

19 ottobre 2026 | 15:05
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di Redazione

Redazione

Casinò di Sanremo, aperto il bando di selezione per addetti ai Servizi Informatici

La casa da gioco pubblica l’avviso per la formazione di due graduatorie destinate all’assunzione di un Analista Programmatore e un Sistemista a tempo indeterminato

Sanremo. Il Casinò di Sanremo S.p.A. ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla redazione di due distinte graduatorie per il reclutamento di Addetti ai Servizi InformaticiLe risorse individuate saranno inserite nell’organico aziendale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.