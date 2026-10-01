Casinò di Sanremo, a settembre 5 milioni di euro di incassi

Sanremo. Anche a settembre, complice il bel tempo estivo, moltissimi turisti hanno visitato le sale del Casinò, intensificando il numero delle presenze che ha superato le 17.000 unità. Dal 1° gennaio 2026 la Casa da Gioco ha registrato l’ingresso di 193.687 persone, senza contare le tante presenze che hanno affollato il teatro.

Frequenti anche le ricche vincite delle sale slot dove, nel solo mese di settembre, sono stati centrati premi del valore superiore a € 5000 per complessivi € 1.299.338. Nei primi nove mesi del 2026 il montepremi totale (vincite superiori a € 5.000) ha raggiunto quota € 12.716.862. Il premio più ricco totalizzato nel mese è andato ad un signore francese che ha giocato alla slot machines Mo Mummy coloratissima e divertente, dedicata all’Antico Egitto, che funziona con ticket da € 0,01. Dopo alcune partite il giocatore ha visto apparire sul display l’importo della vincita € 41.168. Ha festeggiato con il calice di bollicine, mentre ha raccontato di aver provato più slot, apprezzandone le procedure di gioco. Infatti sono presenti i modelli più moderni e con diversificate possibilità di vincita, sempre ricordando di giocare responsabilmente e con misura.

Fortunati anche gli appassionati di ’Hold’em Poker. Un giocatore partenopeo ha totalizzato una scala reale di denari e ha centrato l’obbiettivo, vincendo € 61.000.

Ottima partecipazione anche nei tornei di Poker inseriti nel Sanremo Poker Cup, disputati dal 2 al 6 settembre costellato da tanti interessanti gare e proseguito con il TPS, Texas Poker Series. Tanti gli eventi che hanno costellato il mese appena concluso. Al Roof Garden applausi scroscianti per Battle of the Sexes sabato 5 settembre, che ha concluso in bellezza il calendario eventi estivi. Nella stessa giornata a teatro si è svolto il talk show dedicato all’Alta Sartoria ecosostenibile, culminato con l’inaugurazione dell’esposizione “Heritage Il raffinato mondo dei Maestri Sartori,” con le collezioni Litrico, Gallo e dell’accademia dei Maestri Sartori di Roma. L’11 settembre il Roof Garden ha ospitato Cigar Events sigari gusto e live music. esperienza di eccellenza.

Il 12 settembre a teatro sono stati consegnati i Gran Trofei Casinò di Sanremo Antonio Semeria ad Antonio Ricci, Amalia Ercoli Finzi, Franco Forte, Antonio Preziosi alla presenza del prof. Stefano Zcchi e di Mauro Mazza, incontro culturale collegato con i Martedì Letterari, che nei primi appuntamenti hanno ospitato il prof. Giuseppe Conte, Laura Guglielmi, Aldo Mola, il prof. Mauro Biro, e Beppe Mecconi.

«Ci avviciniamo alla fine dell’anno avendo concretizzato il lavoro di tanti mesi, in cui abbiamo monitorato il gradimento dei nostri clienti in termini di intrattenimento in tutte le nostre sale. Anche il mese appena concluso è stato costellato da importanti eventi, che soprattutto a teatro hanno coinvolto la città e le scuole. Siamo sempre soddisfatti di aver erogato un ricco montepremi, che contraddistingue la nostra azienda come fortunata per i nostri clienti, a cui ricordiamo sempre di giocare responsabilmente e con moderazione. Abbiamo preparato un programma denso di appuntamenti e di eventi di gioco. Ad ottobre verrà disputata la gara di Fair Roulette dal 23 al 24 ottobre. Seguiranno il Torneo di Burraco e quello di Black jack, e dal 20 al 30 novembre il WSOP, World Series Poker, evento di livello internazionale», sottolinea il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco con i consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi.

Concludendo: «I risultati ottenuti, gli eventi realizzati e programmati, finalizzati al soddisfacimento della nostra clientela, dei visitatori e della città, scaturiscono dall’impegno e dalla passione verso il proprio incarico di tutti i dipendenti e collaboratori del Casinò di Sanremo. A loro va il nostro più sentito ringraziamento, con particolare attenzione ai settori della produzione, motore della nostra azienda».