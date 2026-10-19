Casinò Culturae Festival, Giandomenico Mesto e Davide Bellini raccontano il calcio e le sue fragilità

Sanremo . Si è tenuto questo mattino un nuovo ed emozionante appuntamento nell’ambito della rassegna Casinò Culturae Festival . Protagonisti dell’incontro, svoltosi ad ingresso libero nella prestigiosa cornice del Casinò di Sanremo, sono stati l’ ex difensore di Serie A Giandomenico Mesto e lo psicologo Davide Bellini .

I due autori hanno presentato al pubblico il loro volume «I calciatori non piangono. Una storia di vita», pubblicato dalla casa editrice Ultra. Attraverso un dialogo intimo e profondo tra il campo di gioco e la dimensione psicologica, l’incontro ha offerto una chiave di lettura originale sul mondo dello sport professionistico. Un racconto che va ben oltre i 90 minuti della partita per esplorare le fragilità, le pressioni e le sfide umane che si nascondono dietro il successo sportivo dei grandi atleti.