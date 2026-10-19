Casinò Culturae Festival, Giandomenico Mesto e Davide Bellini raccontano il calcio e le sue fragilità
Un racconto che va ben oltre i 90 minuti della partita per esplorare le fragilità, le pressioni e le sfide umane che si nascondono dietro il successo sportivo dei grandi atleti
Sanremo. Si è tenuto questo mattino un nuovo ed emozionante appuntamento nell’ambito della rassegna Casinò Culturae Festival. Protagonisti dell’incontro, svoltosi ad ingresso libero nella prestigiosa cornice del Casinò di Sanremo, sono stati l’ex difensore di Serie A Giandomenico Mesto e lo psicologo Davide Bellini.
I due autori hanno presentato al pubblico il loro volume «I calciatori non piangono. Una storia di vita», pubblicato dalla casa editrice Ultra. Attraverso un dialogo intimo e profondo tra il campo di gioco e la dimensione psicologica, l’incontro ha offerto una chiave di lettura originale sul mondo dello sport professionistico. Un racconto che va ben oltre i 90 minuti della partita per esplorare le fragilità, le pressioni e le sfide umane che si nascondono dietro il successo sportivo dei grandi atleti.
Il pubblico sanremese ha accolto con grande partecipazione la testimonianza di Mesto, capace di trasformare il proprio vissuto agonistico in uno spunto di riflessione e crescita personale alla portata di tutti.
Stasera l’omaggio a Fellini
Il programma del Casinò Culturae Festival prosegue questa sera, alle ore 21:00, presso il Teatro del Casinò. In calendario è previsto un speciale omaggio al maestro Federico Fellini curato dal regista Piero Farina, che presenterà cinque cortometraggi intitolati «E la nave va». L’evento, anch’esso ad ingresso gratuito, è realizzato in collaborazione con l’Unesco Sanremo.