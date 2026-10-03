Casa Serena celebra la Festa dei nonni con i bambini della scuola “Talea”

Sanremo. Una Festa dei Nonni speciale e ricca di emozioni si è svolta presso la struttura Casa Serena di Sanremo, da sempre attenta al benessere degli ospiti e alla valorizzazione dei legami affettivi e intergenerazionali.

Protagonisti della giornata sono stati i bambini della scuola “Talea”, accompagnati dai loro insegnanti, il maestro Simone, e la maestra Elena che hanno guidato con entusiasmo e sensibilità ogni momento dell’incontro. Insieme ai nonni, i bambini hanno realizzato un colorato cartellone con le tempere, lasciando l’impronta delle proprie mani e delle proprie manine accanto alla loro firma.

Il cartellone, preparato in precedenza dagli stessi nonni e collocato all’ingresso del salone per accogliere i piccoli ospiti, riportava la frase: “Una volta, quando avevo la tua età”. Un messaggio semplice e profondo, capace di richiamare i ricordi del passato e, nello stesso tempo, di aprire un dialogo con le nuove generazioni.

Tra giochi, sorrisi e momenti di condivisione, bambini e anziani hanno interagito con grande naturalezza, aiutandosi reciprocamente e vivendo un’esperienza divertente e coinvolgente. A rendere ancora più significativa la festa è stata la consegna di alcuni diplomi dedicati ai nonni: riconoscimenti simbolici per le loro grandi capacità, prima ancora di diventare nonni, e per la loro abilità nel giocare a carte, a tombola e in ogni attività capace di regalare gioia e partecipazione. Un diploma cartaceo, semplice ma curato, che ha emozionato tutti e celebrato soprattutto il loro ruolo più importante: quello di essere nonni.

Nel corso dell’incontro, gli ospiti di Casa Serena hanno inoltre ricevuto una lettera dai loro “nipoti adottivi”, nell’ambito del progetto “Scrivi ad un nonno”. L’iniziativa promuove uno scambio epistolare tra bambini e anziani, favorendo conoscenza, ascolto e vicinanza anche attraverso la scrittura.

Il maestro Simone è stato affiancato dall’animatrice e da tutto il personale della struttura e da alcuni volontari, che hanno contribuito con grande entusiasmo alla realizzazione del progetto. La Festa dei Nonni di Casa Serena si è così trasformata in un autentico ponte tra generazioni: un momento di festa, ma anche un’occasione per ricordare quanto siano importanti l’ascolto, la tenerezza e la condivisione.