Carovita, in seicento scendono in strada a Imperia

Imperia. Circa seicento tra studenti e lavoratori sono scesi in piazza per manifestare in modo pacifico il proprio dissenso contro il carovita, il caro scuola e il riarmo. Una protesta, nell’ambito dello sciopero generale indetto per oggi, promossa da diverse realtà del territorio, intenzionate a richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche delle famiglie e sulle condizioni del sistema scolastico.