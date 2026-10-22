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Carlo Usai miglior giocatore biancazzurro di settembre

22 ottobre 2026 | 11:23
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di Redazione

Redazione

Carlo Usai miglior giocatore biancazzurro di settembre

La premiazione fatta dall’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro Titti Tudini

Sanremo. Ieri pomeriggio, presso il “Museo della Sanremese” allo stadio comunale, si è tenuta la premiazione di Carlo Usai in qualità di miglior giocatore biancazzurro del mese di settembre.

La votazione, lo si ricorda, è stata fatta all’interno del direttivo dell’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro Titti Tudini nata l’anno scorso. Il premio in questione è stato gentilmente offerto dallo sponsor “Faraldi Centro Latte”, sito in Via San Francesco n.71 a Sanremo.

Una piacevole sorpresa nella serata è stato il conferimento di un ulteriore premio consistente in una targa ricordo offerta dalla “Promo&Graphics S.r.l.”, tipografia commerciale sita in Sanremo, Salita Segheria n.6.

«Ringraziamo sempre chi ci da una mano a portare avanti queste iniziative che come Associazione continueremo a fare durante tutta la Stagione Calcistica. E’ stata una bella festa, allietata anche dal fatto che in questo momento la squadra sta passando un periodo positivo a cui però bisogna dare continuità per mantenere alto il morale di squadra e tifoseria».