Caregiver familiari, Martini (Italia Domani -Marco Rizzo): «Basta ipocrisie, sociale deve diventare priorità politica»

Sanremo. «Il sociale non si usa per raccogliere consensi. Si pratica, ogni giorno, al fianco di chi rischia di restare indietro,» sostiene Erica Martini della segreteria nazionale di Italia Domani – Marco Rizzo. «In Italia migliaia di famiglie si trovano ad affrontare, quotidianamente, una realtà che la politica ha troppo spesso relegato ai margini: quella dei caregiver familiari. Persone che assistono figli, genitori e familiari con disabilità, sacrificando lavoro, reddito, tempo personale e prospettive future. Un impegno enorme quanto indispensabile per la società, che persevera nel non trovare un riconoscimento adeguato. Per troppo tempo si è parlato di inclusione, solidarietà e diritti senza mettere al centro chi, concretamente, sostiene il peso dell’assistenza.

La proposta per il riconoscimento giuridico, economico e sociale del “caregiver familiare”, promossa da Caregiver Familiari Uniti (CFU) e presentata alla Camera, pone una questione politica precisa: quanto vale davvero il lavoro di cura per lo Stato italiano? Non bastano dichiarazioni di principio ma servono una legge organica, tutele previdenziali, riconoscimento economico e servizi capaci di impedire che le famiglie siano lasciate sole. Il caregiver non può essere riconosciuto come indispensabile a parole e dimenticato quando si devono garantire diritti e risorse».

È su questo terreno che si colloca l’impegno di Erica Martini con “Italia Domani” che il 3 ottobre, durante il Congresso Nazionale, ha accolto i rappresentanti dei caregiver familiari, dando loro la possibilità di esporre direttamente le proprie istanze e di far sentire la loro voce. Mentre troppe associazioni denunciano di non trovare interlocutori, noi riteniamo che la politica debba tornare a confrontarsi con le persone reali, con i loro problemi e con le battaglie che portano avanti.

«“Italia Domani” vuole stare dentro il sociale, non sopra il sociale. Non vogliamo parlare al posto delle associazioni, ma lavorare con loro, non promettere soluzioni facili, ma contribuire a costruire risposte concrete. È questa la differenza tra una politica che si limita a cercare consenso e una politica che sceglie di assumersi le proprie responsabilità. Il nostro appello al Parlamento e al Governo è chiaro: basta rinvii, basta riconoscimenti incompleti, basta diritti affidati alla fortuna di vivere in una regione piuttosto che in un’altra. Occorre una legge organica che garantisca tutele effettive, risorse adeguate e pari diritti su tutto il territorio nazionale.

Erica Martini, in qualità di referente nazionale per le Associazioni, per “Italia Domani – Marco Rizzo”, continuerà a confrontarsi con i caregiver e con molte altre realtà associative, affinché le loro richieste restino nell’agenda politica anche quando non fanno notizia. Una politica che dimentica chi si prende cura degli altri tradisce il principio stesso della solidarietà. Questa battaglia si inserisce con pieno diritto nella visione politica di Italia Domani: restituire al popolo la propria sovranità, sottraendo le decisioni che riguardano la vita delle persone all’influenza delle élite economiche e delle multinazionali. Sul territorio provinciale, la dott. Erica Martini, oltre al proprio incarico nazionale , si rende disponibile come punto di riferimento per i cittadini e le famiglie che necessitano di ascolto, confronto e orientamento. Il suo impegno si estende anche all’attività associativa, attraverso APPO – Azione per la Parità dei Padri Oggi, a tutela dei padri separati e del diritto dei figli alla bigenitorialità.