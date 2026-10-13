Carceri, Cerri (FI): «Serve provveditorato penitenziario autonomo in Liguria»

Sanremo. «Sovraffollamento, carenza di organico, assenza di un istituto penitenziario nel Savonese e un cortocircuito sanitario che mette a rischio la sicurezza negli istituti: sono problemi non più rinviabili». Lo dichiara la consigliera regionale di Forza Italia Chiara Cerri, a seguito dell’interrogazione discussa oggi in consiglio regionale e promossa dal capogruppo di FI. Un tema toccato con mano anche durante la visita dello scorso 13 agosto alla Casa circondariale di Sanremo insieme al gruppo consiliare di FI, agli assessori Marco Scajola e Claudia Morich, agli onorevoli Bagnasco e Costa e ai rappresentanti del Sappe Liguria.