Caparezza il saggio, elogio del fumetto e sguardo sul presente al Tenco 2026

Sanremo. Il Tenco torna all’Ariston e lo fa come sa fare da oltre mezzo secolo: mettendo insieme canzoni, pensiero, provocazione e quella libertà artistica che consente, nella stessa sera, di passare dalla raffinatezza di Carmen Consoli all’universo rap-surrealista di Caparezza, dalla nuova generazione rappresentata da Emma Nolde alla satira musicale di Piji.

La prima delle tre serate della Rassegna della Canzone d’Autore 2026 (ieri), è stata affidata alla conduzione di Neri Marcorè e dedicata ai vincitori delle Targhe Tenco: Avincola, Caparezza, Carmen Consoli, Filippo Graziani, Emma Nolde e Piji. Prima ancora delle Targhe, però, è arrivato uno dei momenti più simbolici della serata. Ad aprire il sipario è stato Manuel Agnelli, atteso stasera con gli Afterhours per ricevere il Premio Tenco alla carriera. È toccato a lui interpretare “Lontano lontano” di Luigi Tenco, la canzone che ogni anno apre la rassegna affidata a un interprete mantenuto segreto fino all’ultimo. Una scelta particolarmente efficace: la voce ruvida di Agnelli su uno dei brani più delicati di Tenco ha subito fissato il tono di una serata nella quale la tradizione è stata continuamente riletta attraverso linguaggi contemporanei.

Poi spazio ai premiati. Avincola, vincitore della Targa per il miglior album di interprete con Avincola canta Carella, ha aperto il percorso delle Targhe riportando al centro un autore come Enzo Carella e quella curiosità musicale che lo stesso cantautore romano aveva rivendicato poche ore prima in conferenza stampa come antidoto alla velocità con cui oggi si consumano e dimenticano musica e artisti.

Carmen Consoli, premiata per Amuri Luci come miglior album in dialetto, ha portato sul palco la classe ormai senza tempo della “cantantessa”. Un ritorno che ha confermato quanto la sua ricerca sulle radici, sulla lingua e sulla memoria continui a trovare nel Tenco una delle proprie case naturali. C’è stato spazio anche per Filippo Graziani, premiato per il progetto 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo), nato dal lungo lavoro dedicato al repertorio e alla figura del padre Ivan. Un progetto inizialmente immaginato come una serie circoscritta di concerti e diventato poi un viaggio durato due anni, fino al riconoscimento della giuria del Tenco.

Emma Nolde, con Quello che deve essere sarà, ha ricevuto invece la Targa per la migliore canzone. Voce di una generazione molto più giovane rispetto a quella che ha costruito storicamente il Tenco, ha scelto una dimensione essenziale, capace di mettere in primo piano testo e interpretazione. Ed è proprio il rapporto con le nuove generazioni ad aver attraversato più volte la serata. In giorni nei quali i giovani sono al centro delle cronache per proteste, mobilitazioni studentesche e tensioni sociali, dal palco dell’Ariston è arrivato più volte l’invito a non liquidare quel disagio, ma a provare a comprenderlo. “Dateci fiducia”, ha detto la cantautrice toscana. Il passaggio più politico della serata è arrivato da Piji, vincitore con Sta registrando audio… della Targa per la migliore opera prima. Una definizione, quella di “opera prima”, quasi paradossale per un artista che alle spalle ha già centinaia di concerti, teatro, radio e oltre vent’anni di percorso musicale: il Tenco ha premiato semplicemente il suo primo vero album.

Sul palco Piji ha alternato ironia, swing, elettronica e critica sociale, riprendendo quello sguardo sull’Italia contemporanea che attraversa l’intero disco. E nel passaggio più duro ha richiamato le proteste di questi giorni, contrapponendo lo scandalo provocato in alcuni dalle vetrine infrante durante gli scontri di piazza alle immagini delle guerre e dei bambini uccisi sotto le bombe, con un riferimento diretto anche a Gaza. Un invito a misurare indignazioni e priorità e, soprattutto, a non guardare il disagio delle nuove generazioni soltanto attraverso la lente dell’ordine pubblico.

Ma il protagonista più atteso della notte era inevitabilmente Caparezza. Michele Salvemini è tornato al Tenco dodici anni dopo la Targa conquistata nel 2014 con Museica. Allora arrivava all’Ariston nel pieno della stagione dei concerti costruiti come spettacoli rock. Oggi ha 53 anni, un altro rapporto con il palco e nessun problema a scherzarci sopra. Nel 2014 Museica era stato premiato come album dell’anno, proprio come oggi accade con Orbit Orbit. La differenza sta tutta nel modo in cui Caparezza ha imparato a trasformare il tempo che passa, rinnovandosi di continuo.

Tre brani più il bis, tutti tratti da “Orbit Orbit” (onomatopea coniata dall’artista, che simboleggia l’immaginazione), e un piccolo pezzo del suo tour trasportato dentro l’Ariston: vulcani, meteoriti, satelliti, lune e creature fantastiche, realizzati artigianalmente in cartapesta. Una scenografia volutamente lontana dalla perfezione digitale e rivendicata dallo stesso Caparezza come opera manuale, quasi un fumetto tridimensionale capace di prendere vita intorno ai musicisti, grazie anche ai ballerini e alle due coriste.

E non è un dettaglio. Prima di cantare, Caparezza ha voluto rendere omaggio proprio al fumetto, linguaggio ancora troppo spesso relegato a forma artistica minore. Per lui, invece, è stato una porta verso l’altrove. Lo dice già il titolo di uno dei brani più importanti del disco, A Comic Book Saved My Life: un fumetto può salvare una vita, aprire una via d’uscita. Orbit Orbit nasce infatti insieme a un progetto a fumetti ed è proprio la possibilità di tornare a disegnare, immaginare mondi e costruire un universo narrativo parallelo ad aver contribuito a riaccendere in Caparezza il desiderio di scrivere un nuovo disco.