Cantieri e grandi eventi: vertice tra Comune e Rivieracqua in vista delle festività natalizie e del Festival

Sanremo. Si è svolto questa mattina a Palazzo Bellevue un incontro convocato dal sindaco Alessandro Mager con i vertici di Rivieracqua per fare il punto sui principali cantieri che apriranno a breve e che si protrarranno nei prossimi mesi: l’intento è definire un cronoprogramma condiviso, che tenga conto degli interventi a sua volta previsti dall’assessorato ai lavori pubblici e degli eventi organizzati dall’assessorato al turismo.

L’obiettivo della riunione, infatti, è coordinare gli interventi infrastrutturali con la programmazione cittadina, riducendo al minimo i disagi in vista dei prossimi appuntamenti di grande richiamo turistico, a partire dalle imminenti festività natalizie per arrivare al Festival della Canzone Italiana. Al vertice hanno preso parte anche gli assessori Alessandro Sindoni (turismo), Massimo Donzella (lavori pubblici), Ester Moscato (ambiente) e Silvana Ormea (attività produttive), assieme ai dirigenti di riferimento.

Al centro del confronto, i principali cantieri strategici che si svilupperanno sul territorio: il revamping della stazione S5 di Pian di Nave (con la riqualificazione dal punto di vista meccanico della principale stazione di sollevamento cittadina) comprendente anche il risanamento del tratto fognario di corso Nazario Sauro; la sostituzione delle tubazioni fognarie nel tratto tra via Gavagnin – Salvo D’acquisto – Morgana; il relining della tubazione che insiste su Trento e Trieste.