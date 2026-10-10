Camporosso, torna la StraCamporosso: sport e solidarietà nel ricordo di Monica Ligustro

Camporosso. Sport, partecipazione e solidarietà tornano protagonisti domenica 18 ottobre con la nona edizione della StraCamporosso e il 6° Memorial Monica Ligustro , appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi del territorio.

La manifestazione propone una corsa non competitiva di 7,5 chilometri , aperta a tutti: atleti, appassionati di running, famiglie e semplici camminatori. Una mattinata pensata per unire attività fisica, socialità e ricordo, nel nome di Monica Ligustro.

Il ritrovo è fissato dalle 8 al Palatenda di Bigauda, mentre la partenza è prevista alle 10. A tutti i partecipanti sarà riservato un omaggio. Al termine della manifestazione sono in programma un rinfresco e le premiazioni.