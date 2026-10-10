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Camporosso, torna la StraCamporosso: sport e solidarietà nel ricordo di Monica Ligustro
Domenica 18 ottobre la nona edizione della corsa non competitiva e il sesto Memorial. Percorso di 7,5 chilometri aperto a tutti, iscrizioni già aperte
Camporosso. Sport, partecipazione e solidarietà tornano protagonisti domenica 18 ottobre con la nona edizione della StraCamporosso e il 6° Memorial Monica Ligustro, appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi del territorio.
La manifestazione propone una corsa non competitiva di 7,5 chilometri, aperta a tutti: atleti, appassionati di running, famiglie e semplici camminatori. Una mattinata pensata per unire attività fisica, socialità e ricordo, nel nome di Monica Ligustro.
Il ritrovo è fissato dalle 8 al Palatenda di Bigauda, mentre la partenza è prevista alle 10. A tutti i partecipanti sarà riservato un omaggio. Al termine della manifestazione sono in programma un rinfresco e le premiazioni.
Le preiscrizioni saranno aperte fino a giovedì 15 ottobre presso l’agenzia CR di via Aldo Moro 16, a Vallecrosia al Mare. La quota di partecipazione è di 10 euro per chi si iscrive in anticipo e di 15 euro per le iscrizioni effettuate direttamente sul posto il giorno della corsa.
La manifestazione si svolge con il patrocinio della Città di Camporosso e punta ancora una volta a coinvolgere l’intera comunità in una giornata all’insegna del movimento e della condivisione.
Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale di ACEB, nella sezione dedicata agli eventi. Per informazioni è inoltre possibile contattare il numero 345 8517448.
«L’invito è rivolto a tutti: correre, camminare e partecipare insieme per trasformare una domenica di sport in una grande occasione di comunità», sottolinea Stefano Urso, presidente ACEB.