Camporosso, spazio Pec insufficiente per l’attività consiliare: interviene il Difensore Civico

Camporosso. Una casella Pec troppo piena rischia di complicare il lavoro di controllo e verifica di un consigliere comunale. A sollevare il problema è Maurizio Morabito, capogruppo di “Sì Amo Camporosso”, che ha ottenuto un nuovo intervento del Difensore civico regionale della Liguria. Con una comunicazione del 22 ottobre, indirizzata al sindaco e al segretario comunale, l’organismo ha invitato l’amministrazione a valutare l’ampliamento dello spazio disponibile oppure una soluzione tecnica alternativa per garantire la conservazione della corrispondenza istituzionale.