Il problema|
Camporosso, spazio Pec insufficiente per l’attività consiliare: interviene il Difensore Civico
Morabito: «Non chiedo privilegi, chiedo semplicemente di poter svolgere il mio ruolo di consigliere comunale con strumenti adeguati e con risposte nei tempi previsti»
Camporosso. Una casella Pec troppo piena rischia di complicare il lavoro di controllo e verifica di un consigliere comunale. A sollevare il problema è Maurizio Morabito, capogruppo di “Sì Amo Camporosso”, che ha ottenuto un nuovo intervento del Difensore civico regionale della Liguria. Con una comunicazione del 22 ottobre, indirizzata al sindaco e al segretario comunale, l’organismo ha invitato l’amministrazione a valutare l’ampliamento dello spazio disponibile oppure una soluzione tecnica alternativa per garantire la conservazione della corrispondenza istituzionale.
«Nella Pec vengono conservate richieste di accesso agli atti, segnalazioni, risposte degli uffici e tutta la documentazione necessaria per ricostruire una pratica dall’inizio alla fine – spiega Morabito –. La semplice cancellazione periodica dei messaggi non può essere considerata una soluzione adeguata».
Il consigliere inserisce la vicenda in un quadro più ampio, legato anche ai tempi di risposta dell’amministrazione alle istanze presentate. «Negli ultimi mesi sono stato criticato per il numero delle richieste che presento agli uffici comunali. Allo stesso tempo, però, ho dovuto più volte sollecitare risposte e già in precedenza il Difensore civico era intervenuto sulla necessità di garantire riscontri nei tempi previsti».
Morabito rivendica quindi il ruolo di controllo svolto dall’opposizione. «Fare opposizione significa anche controllare gli atti, chiedere documenti, verificare le procedure e dare risposte ai cittadini che segnalano problemi».
E conclude: «Non chiedo privilegi, chiedo semplicemente di poter svolgere il mio ruolo di consigliere comunale con strumenti adeguati e con risposte nei tempi previsti».