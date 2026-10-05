La denuncia|
Camporosso, Morabito: «Magauda, Trinità, Balloi e Brunetti abbandonate. Strade dissestate e caditoie da pulire prima delle piogge»
«In un territorio collinare come il nostro la regimentazione delle acque è fondamentale»
Camporosso. «Nelle frazioni servono manutenzione e prevenzione. Aspettare che arrivino le piogge e che si verifichino danni significa rischiare di spendere molto di più dopo».
A denunciare la situazione nelle zone di Magauda, Trinità, Balloi e Brunetti è il consigliere comunale di minoranza Maurizio Morabito, capogruppo di Sì Amo Camporosso, dopo un sopralluogo effettuato lungo diverse strade delle frazioni.
«Le fotografie parlano da sole – afferma Morabito –. In diversi tratti troviamo asfalto deteriorato, buche, rappezzi, bordi della carreggiata consumati, terra, pietre e materiale accumulato ai lati della strada. A questo si aggiunge il problema delle caditoie e delle cosiddette bocche di lupo, che in più punti necessitano di pulizia e manutenzione».
Una situazione che, secondo il consigliere, deve essere affrontata soprattutto in vista dell’arrivo delle piogge autunnali.
«Il problema non è soltanto la buca sulla strada. Quando le cunette e le bocche di lupo sono sporche o ostruite da terra, foglie, pietre e detriti, l’acqua non viene convogliata correttamente nei punti di raccolta e finisce per scorrere sulla carreggiata. Da lì può trascinare altro materiale e riversarsi verso valle, nei terreni e nelle zone dove sono presenti anche delle abitazioni».
Morabito richiama quindi l’attenzione sulla necessità di intervenire in prevenzione: «In un territorio collinare come il nostro la regimentazione delle acque è fondamentale. Se l’acqua viene lasciata correre liberamente lungo una strada, può provocare erosioni, danneggiare ulteriormente l’asfalto e raggiungere scarpate e terreni sottostanti, aumentando le criticità nelle zone più delicate».
«È molto più logico – prosegue – pulire oggi cunette, tombini e bocche di lupo e sistemare le situazioni più pericolose, piuttosto che intervenire domani dopo un cedimento, uno smottamento o una frana. La prevenzione costa certamente meno della riparazione dei danni».
Il consigliere punta quindi il dito sulla situazione delle frazioni: «Magauda, Trinità, Balloi e Brunetti danno la sensazione di essere troppo spesso abbandonate a se stesse dal punto di vista della manutenzione ordinaria. Non possiamo ricordarci delle frazioni soltanto quando arriva un’emergenza. La manutenzione deve essere programmata e costante».
«Chiedo quindi all’Amministrazione e all’assessore Aimone competente – conclude Morabito – di effettuare un sopralluogo generale nelle frazioni, verificando lo stato delle strade, delle cunette, delle caditoie e delle bocche di lupo e predisponendo gli interventi necessari prima delle piogge più intense. Girare sul territorio e intervenire in tempo significa tutelare la sicurezza dei cittadini e anche le casse comunali. Prevenire costa meno che riparare i danni dopo».