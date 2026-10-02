Il grazie|
Camporosso, Morabito e il gruppo “Sì Amo Camporosso”: «I nonni sono memoria, sostegno e un patrimonio prezioso per tutta la comunità»
«In una società sempre più veloce – proseguono – crediamo sia importante fermarsi almeno per un giorno a riconoscere il valore della loro presenza e tutto ciò che continuano a fare per le nostre famiglie»
Camporosso. In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra oggi, 2 ottobre, il capogruppo di “Sì Amo Camporosso” Maurizio Morabito e i consiglieri comunali Domenica Arsì e Marco Bertaina rivolgono un messaggio di augurio e riconoscenza a tutti i nonni e le nonne della città.
«I nonni rappresentano una presenza fondamentale all’interno delle nostre famiglie e della nostra comunità. Sono custodi della memoria, delle tradizioni e di quei valori che vengono trasmessi di generazione in generazione», sottolineano i tre esponenti di “Sì Amo Camporosso”.
Un ruolo che, evidenziano Morabito, Arsì e Bertaina, non riguarda soltanto il passato, ma continua ad avere un peso concreto nella vita quotidiana di molte famiglie: «Ancora oggi moltissimi nonni sono un sostegno concreto e quotidiano per figli e nipoti, offrendo tempo, esperienza, affetto e una disponibilità spesso insostituibile».
«In una società sempre più veloce – proseguono – crediamo sia importante fermarsi almeno per un giorno a riconoscere il valore della loro presenza e tutto ciò che continuano a fare per le nostre famiglie».
Nel messaggio trova spazio anche un pensiero rivolto ai nonni scomparsi: «Un pensiero particolare va anche ai nonni che non ci sono più, ma che continuano a vivere nei ricordi, negli insegnamenti e nell’affetto di chi ha avuto la fortuna di averli accanto».
Infine, gli auguri rivolti all’intera comunità: «A tutti i nonni e a tutte le nonne di Camporosso rivolgiamo i nostri più sinceri auguri e un grande grazie per il patrimonio umano che rappresentano per l’intera comunità».