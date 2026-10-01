Camporosso Mare, Morabito: «Serve il lavaggio dei marciapiedi in via Braie, piazza d’Armi e via Aurelia»

«Parliamo di zone molto frequentate ogni giorno da residenti, clienti e turisti – sottolinea il consigliere – e credo sia giusto garantire non solo lo spazzamento ordinario, ma anche un lavaggio periodico dei marciapiedi, soprattutto nei tratti dove sono presenti numerose attività»

Camporosso. Una maggiore attenzione alla pulizia dei marciapiedi di Camporosso Mare, in particolare lungo via Braie, piazza d’Armi e via Aurelia. È quanto sollecita il consigliere comunale Maurizio Morabito, che riferisce di aver raccolto segnalazioni da parte di cittadini e attività commerciali della zona e chiede all’amministrazione una programmazione più puntuale del lavaggio delle aree pedonali.

«Parliamo di zone molto frequentate ogni giorno da residenti, clienti e turisti – sottolinea Morabito – e credo sia giusto garantire non solo lo spazzamento ordinario, ma anche un lavaggio periodico dei marciapiedi, soprattutto nei tratti dove sono presenti numerose attività».

Dalla documentazione relativa al servizio di igiene urbana del Comune di Camporosso risulta che l’appalto comprende anche il lavaggio delle strade e delle piazze, con un monte ore annuale dedicato, oltre ai servizi di spazzamento manuale, meccanizzato e misto. Via Aurelia, piazza d’Armi e via Braie risultano inoltre comprese tra le aree interessate dai servizi di pulizia previsti.