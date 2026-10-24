Camporosso, in arrivo nuovo ascensore nel palazzo comunale: investimento da 275 mila euro

Bordighera. «Un passo concreto verso una città più accessibile, inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i cittadini. Il nuovo ascensore all’interno del Palazzo Comunale diventa realtà grazie a un investimento complessivo di 275.000 euro, di cui 220.000 finanziati dalla Regione Liguria nell’ambito del programma di rigenerazione urbana e 55.000 a carico del Comune di Camporosso». Lo dichiara il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

«L’intervento consentirà di superare le barriere architettoniche e di rendere più agevole l’accesso agli uffici comunali e alla Biblioteca Civica “Oberto D’Oria”, migliorando la fruibilità degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle persone anziane, alle persone con disabilità e alle famiglie.

Il nuovo ascensore sarà accessibile da Piazza Bosio Adorni, che diventerà un ulteriore ingresso al Palazzo Comunale, affiancandosi allo storico accesso da Piazza Garibaldi. Una soluzione che contribuirà a migliorare l’accessibilità degli edifici pubblici e a valorizzare il centro cittadino.

Il progetto è stato redatto dagli architetti Alessandro Liotta e Aldo Panetta e dall’ingegnere Marco Pellegrino. Si tratta di un investimento concreto nella qualità dei servizi pubblici e nella vita quotidiana della comunità, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini la possibilità di usufruire pienamente degli spazi e dei servizi comunali.

Esprimiamo un sentito ringraziamento alla Regione Liguria per aver riconosciuto il valore del progetto e averne sostenuto la realizzazione con un contributo determinante. Un ringraziamento va anche ai progettisti e agli uffici comunali per la professionalità, l’impegno e il lavoro svolto per portare avanti l’intervento.

L’opera si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione del centro storico, nella quale l’Amministrazione comunale intende proseguire con interventi finalizzati a incrementare la disponibilità di parcheggi per auto e moto, riqualificare gli spazi urbani e valorizzare il patrimonio cittadino.

L’obiettivo è rendere Camporosso sempre più accessibile, vivibile e accogliente, attraverso progetti concreti capaci di rispondere alle necessità della comunità e di migliorare la qualità della vita quotidiana. Il nuovo ascensore rappresenta un passo significativo in questa direzione e conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel miglioramento dei servizi pubblici e nella valorizzazione del territorio».

«Questa è una notizia che accogliamo davvero con grande piacere, è un successo per tutta la città di Camporosso, un successo che abbiamo atteso da tempo e con grande speranza – dichiara l’assessore Rosella Gastaldo – . L’ascensore comunale è un risultato importante che è stato curato passo a passo dalla nostra amministrazione, dagli uffici comunali e ovviamente dai progettisti che hanno seguito con cura questa importante innovazione per la nostra sede comunale. A tutti va la mia gratitudine perché questo da l’opportunità di compiere un passo avanti per tutta la comunità, sia dal punto di vista sociale che sotto l’aspetto dell’inclusività.