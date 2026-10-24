abbattimento barriere architettoniche|
Camporosso, in arrivo nuovo ascensore nel palazzo comunale: investimento da 275 mila euro
L’opera, finanziata per 220 mila euro dalla Regione, permetterà di raggiungere più facilmente gli uffici e la biblioteca civica
Bordighera. «Un passo concreto verso una città più accessibile, inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i cittadini. Il nuovo ascensore all’interno del Palazzo Comunale diventa realtà grazie a un investimento complessivo di 275.000 euro, di cui 220.000 finanziati dalla Regione Liguria nell’ambito del programma di rigenerazione urbana e 55.000 a carico del Comune di Camporosso». Lo dichiara il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.
«L’intervento consentirà di superare le barriere architettoniche e di rendere più agevole l’accesso agli uffici comunali e alla Biblioteca Civica “Oberto D’Oria”, migliorando la fruibilità degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle persone anziane, alle persone con disabilità e alle famiglie.
Il nuovo ascensore sarà accessibile da Piazza Bosio Adorni, che diventerà un ulteriore ingresso al Palazzo Comunale, affiancandosi allo storico accesso da Piazza Garibaldi. Una soluzione che contribuirà a migliorare l’accessibilità degli edifici pubblici e a valorizzare il centro cittadino.
Il progetto è stato redatto dagli architetti Alessandro Liotta e Aldo Panetta e dall’ingegnere Marco Pellegrino. Si tratta di un investimento concreto nella qualità dei servizi pubblici e nella vita quotidiana della comunità, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini la possibilità di usufruire pienamente degli spazi e dei servizi comunali.
Esprimiamo un sentito ringraziamento alla Regione Liguria per aver riconosciuto il valore del progetto e averne sostenuto la realizzazione con un contributo determinante. Un ringraziamento va anche ai progettisti e agli uffici comunali per la professionalità, l’impegno e il lavoro svolto per portare avanti l’intervento.
L’opera si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione del centro storico, nella quale l’Amministrazione comunale intende proseguire con interventi finalizzati a incrementare la disponibilità di parcheggi per auto e moto, riqualificare gli spazi urbani e valorizzare il patrimonio cittadino.
L’obiettivo è rendere Camporosso sempre più accessibile, vivibile e accogliente, attraverso progetti concreti capaci di rispondere alle necessità della comunità e di migliorare la qualità della vita quotidiana. Il nuovo ascensore rappresenta un passo significativo in questa direzione e conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel miglioramento dei servizi pubblici e nella valorizzazione del territorio».
«Questa è una notizia che accogliamo davvero con grande piacere, è un successo per tutta la città di Camporosso, un successo che abbiamo atteso da tempo e con grande speranza – dichiara l’assessore Rosella Gastaldo – . L’ascensore comunale è un risultato importante che è stato curato passo a passo dalla nostra amministrazione, dagli uffici comunali e ovviamente dai progettisti che hanno seguito con cura questa importante innovazione per la nostra sede comunale. A tutti va la mia gratitudine perché questo da l’opportunità di compiere un passo avanti per tutta la comunità, sia dal punto di vista sociale che sotto l’aspetto dell’inclusività.
Un ringraziamento profondo e sincero lo rivolgo a tutta la giunta regionale, agli uffici regionali, per aver seguito con costanza il nostro progetto e soprattutto all’assessore regionale Marco Scajola del quale, a seguito dei vari colloqui di questi ultimi mesi, ho potuto constatarne personalmente la sua grande attenzione e cura rivolta alle problematiche del territorio. Vedere le istituzioni cosi presenti ed empatiche verso tutti gli enti comunali è davvero un grande segnale di buon governo e vicinanza per tutta la regione».