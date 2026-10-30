Camporosso, cambia la raccolta dei rifiuti: dal 2 novembre stop al porta a porta, si passa alle ecoisole

Camporosso . Cambia il sistema di raccolta dei rifiuti a Camporosso. Da lunedì 2 novembre il servizio porta a porta non sarà più attivo e i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti attraverso le ecoisole installate sul territorio comunale.

Domenica sera sarà dunque l’ultimo momento utile per usufruire del vecchio sistema di raccolta. A partire dalla giornata successiva non sarà più possibile lasciare i sacchi davanti alle abitazioni: per smaltire i rifiuti sarà necessario utilizzare le nuove ecoisole.