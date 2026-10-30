Nuovo sistema|
Camporosso, cambia la raccolta dei rifiuti: dal 2 novembre stop al porta a porta, si passa alle ecoisole
Per accedere al servizio è indispensabile ritirare l’apposito kit presso il Green Point, situato in corso Repubblica
Camporosso. Cambia il sistema di raccolta dei rifiuti a Camporosso. Da lunedì 2 novembre il servizio porta a porta non sarà più attivo e i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti attraverso le ecoisole installate sul territorio comunale.
Domenica sera sarà dunque l’ultimo momento utile per usufruire del vecchio sistema di raccolta. A partire dalla giornata successiva non sarà più possibile lasciare i sacchi davanti alle abitazioni: per smaltire i rifiuti sarà necessario utilizzare le nuove ecoisole.
Per accedere al servizio è indispensabile ritirare l’apposito kit presso il Green Point, situato in corso Repubblica a Camporosso. Lo sportello è aperto il lunedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 13.
Per ottenere il kit occorre presentare un documento d’identità e il codice fiscale dell’intestatario della Tari.
L’amministrazione comunale invita quindi tutti i cittadini a organizzarsi per tempo, ritirando il materiale necessario e prendendo confidenza con il nuovo sistema di conferimento, così da evitare disagi e abbandoni di rifiuti davanti alle abitazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 508 999 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 340 857 2681 (solo messaggi).