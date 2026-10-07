Camporosso cambia il sistema di raccolta, «Più libertà per i cittadini e più decoro per il territorio»

L’Amministrazione comunale invita cittadini e utenze interessate a partecipare agli incontri informativi e a ritirare il materiale necessario prima dell’avvio del nuovo servizio

Camporosso. «Dal prossimo 2 novembre Camporosso compie un passo importante nella gestione dei rifiuti con l’estensione delle ecoisole informatizzate a tutto il territorio comunale». Ad annunciarlo è il sindaco Davide Gibelli.

Alle 8 ecoisole già presenti nel centro storico e nell’area urbana di Camporosso Mare si aggiungeranno 22 nuove strutture, acquistate dal Comune grazie ai finanziamenti del PNRR, portando complessivamente a 30 le ecoisole a servizio delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche a bassa produzione di rifiuti.

«L’Amministrazione comunale ha scelto di investire su un sistema più moderno, funzionale e capace di rispondere meglio alle esigenze quotidiane della comunità, con l’obiettivo di migliorare non soltanto la gestione della raccolta, ma anche il decoro e la vivibilità del territorio», spiega Gibelli.

Il nuovo modello introduce infatti una maggiore libertà per cittadini e utenze, che potranno conferire i propri rifiuti 24 ore su 24, senza essere vincolati ai giorni e agli orari prestabiliti che caratterizzavano il precedente sistema di raccolta domiciliare. Un cambiamento che consente di organizzare il conferimento in base alle proprie esigenze e che, allo stesso tempo, contribuisce a ridurre la presenza di sacchi e rifiuti esposti lungo le strade al di fuori degli orari previsti, con un beneficio diretto sul decoro urbano.

Si tratta di un cambiamento significativo nella gestione di un servizio quotidiano, che mette al centro una maggiore flessibilità per i cittadini e una migliore organizzazione complessiva della raccolta. L’estensione delle ecoisole consentirà inoltre di uniformare il servizio su tutto il territorio comunale, razionalizzare i percorsi di raccolta, ottimizzare l’impiego di mezzi e risorse, migliorare il controllo e la tracciabilità dei conferimenti e incrementare la qualità della raccolta differenziata.

Le 22 nuove strutture rappresentano anche un investimento importante reso possibile dalle risorse del PNRR, che il Comune ha destinato al miglioramento di un servizio essenziale per la comunità. Il nuovo modello sarà avviato con una fase sperimentale di tre mesi, durante la quale ne verrà verificato il funzionamento e potranno essere apportati eventuali adeguamenti organizzativi. Al termine della sperimentazione, il sistema è previsto diventare permanente. Per accompagnare cittadini e utenze nel passaggio alla nuova modalità di raccolta sono previsti quattro incontri informativi presso il Centro Polivalente Falcone, il 12 e 13 ottobre, alle ore 18:00 e 20:00. La distribuzione di kit, tessere e sacchetti dotati di QR code si svolgerà invece presso il Palabigauda nelle giornate del 20, 21, 27 e 28 ottobre, dalle ore 8:30 alle 14:00.