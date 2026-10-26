Camporosso, avvallamento in Via Turistica: Morabito annuncia una segnalazione al Prefetto

La criticità era già stata segnalata dal consigliere nel mese di settembre, quando la Polizia Locale aveva effettuato un sopralluogo, rilevando diverse problematiche legate allo stato della sede stradale e alla sicurezza del cantiere.

«Quelle tre settimane sono ormai trascorse da tempo, ma l’avvallamento è ancora presente», sottolinea Morabito, che riferisce di aver ricevuto nuove segnalazioni da parte di residenti preoccupati soprattutto per i rischi a cui potrebbero essere esposti motociclisti e automobilisti.

«Credo di aver seguito tutti i passaggi corretti: ho raccolto le segnalazioni dei cittadini, ho segnalato formalmente il problema e la Polizia Locale ha effettuato il proprio sopralluogo. Era stato indicato un termine di circa tre settimane per il ripristino, ma quel termine è ampiamente trascorso e la criticità permane. Per questo motivo mi vedo costretto a trasmettere una segnalazione al Prefetto», spiega il consigliere.