La segnalazione|
Camporosso, avvallamento in Via Turistica: Morabito annuncia una segnalazione al Prefetto
L’obiettivo, precisa il consigliere, non è alimentare polemiche, ma ottenere una soluzione a un problema già segnalato e oggetto di verifica da parte della Polizia Locale
Camporosso. Resta da risolvere il problema dell’avvallamento in via Turistica, nel tratto interessato dai lavori per la realizzazione del canale scolmatore. A riportare l’attenzione sulla situazione è il consigliere comunale Maurizio Morabito, nuovamente contattato da alcuni cittadini preoccupati per le condizioni della carreggiata e per i possibili rischi per la circolazione.
La criticità era già stata segnalata dal consigliere nel mese di settembre, quando la Polizia Locale aveva effettuato un sopralluogo, rilevando diverse problematiche legate allo stato della sede stradale e alla sicurezza del cantiere.
Nel rapporto redatto dagli agenti, il responsabile dei lavori aveva ricondotto la formazione degli avvallamenti all’assestamento del manto stradale, annunciando la posa di un nuovo tappeto bituminoso entro circa tre settimane, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza.
«Quelle tre settimane sono ormai trascorse da tempo, ma l’avvallamento è ancora presente», sottolinea Morabito, che riferisce di aver ricevuto nuove segnalazioni da parte di residenti preoccupati soprattutto per i rischi a cui potrebbero essere esposti motociclisti e automobilisti.
Il consigliere ha effettuato un nuovo sopralluogo, documentando fotograficamente lo stato attuale della strada. Durante la verifica, riferisce di aver constatato, oltre al mancato ripristino definitivo della carreggiata, anche l’assenza dei cartelli che segnalavano il pericolo.
Alla luce della situazione, Morabito annuncia ora l’intenzione di rivolgersi alla Prefettura, trasmettendo la segnalazione originaria, il rapporto della Polizia Locale e le nuove fotografie.
«Credo di aver seguito tutti i passaggi corretti: ho raccolto le segnalazioni dei cittadini, ho segnalato formalmente il problema e la Polizia Locale ha effettuato il proprio sopralluogo. Era stato indicato un termine di circa tre settimane per il ripristino, ma quel termine è ampiamente trascorso e la criticità permane. Per questo motivo mi vedo costretto a trasmettere una segnalazione al Prefetto», spiega il consigliere.
L’obiettivo, precisa Morabito, non è alimentare polemiche, ma ottenere una soluzione a un problema già segnalato e oggetto di verifica da parte della Polizia Locale.
«Non si tratta di creare polemiche, ma di chiedere che una situazione già accertata venga finalmente risolta. Quando si parla di sicurezza stradale è necessario intervenire prima che possa verificarsi un incidente», conclude.