Camporosso, ancora problemi al semaforo del Falcone: Morabito annuncia un’interpellanza

«Non si tratta di un problema nuovo – afferma Morabito –. La situazione è stata segnalata più volte e da tempo chiediamo che venga verificato seriamente il funzionamento dell’impianto»

Camporosso. Torna al centro dell’attenzione il funzionamento dell’impianto semaforico nella zona del polivalente Falcone di Camporosso, già oggetto in passato di diverse segnalazioni per le pesanti ripercussioni sulla circolazione.

A sollevare nuovamente il problema è il consigliere comunale e capogruppo di “Sì Amo Camporosso”, Maurizio Morabito, che evidenzia come, in determinate circostanze, la regolazione del semaforo provochi lunghe code che finiscono per interessare via Braie, corso Repubblica e corso Vittorio Emanuele, con notevoli disagi per automobilisti e residenti.

«Non si tratta di un problema nuovo – afferma Morabito –. La situazione è stata segnalata più volte e da tempo chiediamo che venga verificato seriamente il funzionamento dell’impianto, perché quando si verificano determinate condizioni nella zona del Falcone il traffico arriva praticamente a bloccarsi».

Il consigliere richiama inoltre il recente intervento della ditta incaricata sugli impianti semaforici del centro urbano.

«Proprio recentemente è intervenuta la ditta per effettuare lavori sul semaforo del centro. A questo punto è legittimo chiedersi perché, in quella occasione, non sia stata effettuata anche una verifica approfondita sull’impianto del Falcone, considerato che le problematiche erano già state segnalate da tempo».

Secondo Morabito, infatti, non sarebbe sufficiente intervenire soltanto quando il problema si manifesta in maniera evidente, ma occorrerebbe verificare programmazione, temporizzazione, sensori e modalità di gestione dell’impianto, per comprendere quale sia la causa delle code e individuare una soluzione definitiva.

«I cittadini non possono continuare a trovarsi davanti allo stesso problema senza sapere quali controlli siano stati effettuati e quali interventi siano previsti. Dopo le numerose segnalazioni riteniamo necessario ottenere finalmente una risposta precisa».

Per questo motivo il gruppo consiliare “Sì Amo Camporosso” sta predisponendo un’interpellanza da presentare all’Amministrazione comunale.

Con l’atto consiliare verrà chiesto di chiarire quali verifiche siano state effettuate fino ad oggi sul semaforo del Falcone, se la ditta intervenuta recentemente sugli altri impianti sia stata incaricata anche di controllare questo semaforo, quali anomalie siano eventualmente emerse e soprattutto quali interventi il Comune intenda adottare per evitare il ripetersi delle lunghe code in via Braie, Corso Repubblica e Corso Vittorio Emanuele.