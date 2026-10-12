Campagna antinfluenzale e anti Covid-19, vaccinazioni disponibili nell’Imperiese

La vaccinazione è disponibile attraverso la rete sanitaria territoriale: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie aderenti e ambulatori vaccinali

Imperia. In linea con l’avvio della campagna regionale, annunciato da Regione Liguria, da lunedì 12 ottobre le vaccinazioni sono disponibili anche nella rete territoriale di Area 1. Dal 15 novembre il vaccino antinfluenzale sarà gratuito per tutta la popolazione. In programma tre Open Day ad accesso libero a Ventimiglia, Imperia e Sanremo.

Da oggi, lunedì 12 ottobre, è possibile vaccinarsi contro l’influenza e il Covid-19 anche sul territorio di ATSL – Area 1. Nella prima fase il vaccino antinfluenzale è offerto gratuitamente alle persone di età pari o superiore a 60 anni, ai bambini dai sei mesi ai sei anni e alle persone appartenenti alle categorie a rischio, secondo le indicazioni ministeriali. Dal 15 novembre l’offerta gratuita antinfluenzale sarà estesa a tutta la popolazione. La vaccinazione è disponibile attraverso la rete sanitaria territoriale: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie aderenti e ambulatori vaccinali. La vaccinazione anti Covid-19 è rivolta alle categorie per cui è raccomandata.

«La vaccinazione antinfluenzale è un’opportunità di prevenzione che, con l’avvio progressivo della campagna, sarà rivolta a tutta la popolazione. Da oggi possono vaccinarsi gratuitamente le categorie previste in questa prima fase; dal 15 novembre l’offerta sarà estesa a tutti. Aderire significa proteggere la propria salute e contribuire alla tutela della comunità. In Area 1, oltre ai consueti canali vaccinali, abbiamo organizzato tre Open Day senza prenotazione per facilitare l’accesso alla vaccinazione», dichiara Marino Anfosso, direttore di ATSL – Area 1. Come vaccinarsi in Area 1

È possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Le vaccinazioni sono inoltre disponibili, su prenotazione, negli ambulatori vaccinali di Area 1:

Imperia – martedì, mercoledì e venerdì, dalle 10.30 alle 13, presso l’ambulatorio vaccinazioni del Palasalute, via Acquarone 9, piano terra. Email: im.vaccinazioni@asl1.liguria.it. – Tel. 0183 537 620

Sanremo – lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 10.30 alle 12.30, presso l’ambulatorio vaccinazioni del Palasalute, via San Francesco 96, terzo piano. Email: sr.vaccinazioni@asl1.liguria.it. – Tel. 0184 536 277

Ventimiglia – lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 11.30 alle 12.45, presso l’ambulatorio vaccinazioni di Villa Olga, corso Genova 88, piano terra. Email: xx.vaccinazioni@asl1.liguria.it. – Tel. 0184 534 852

La vaccinazione antinfluenzale può essere prenotata tramite il portale Prenoto Vaccino, il numero verde 800 938 818 – selezionando l’opzione 2 –, gli sportelli CUP e le farmacie che effettuano prenotazioni CUP. Sono disponibili anche i canali regionali indicati per la campagna, tra cui Salute Simplex, via web e app. Nelle farmacie aderenti possono prenotare la vaccinazione le persone dai 18 anni in su. Per i minori di 18 anni la vaccinazione è disponibile presso gli ambulatori Asl o tramite i pediatri di libera scelta. Possono vaccinarsi anche le persone non residenti in Liguria, prenotando direttamente presso gli ambulatori vaccinali.