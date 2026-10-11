Calcio, l’Imperia vince al Ciccione 2-1 contro la Biellese

Imperia. L’Imperia esce vincente da una vera e propria battaglia sportiva. Al Ciccione succede di tutto: la decide, dopo l’1-1 del primo tempo, una rete di Cecere che scatena le veementi proteste bianconere per un fallo di mano di Margiotta ad azione in corso. In più due offside fischiati a Germano e Giacona, che avevano in entrambe le occasioni già segnato, hanno aumentato la mole di proteste biellesi. L’Imperia ha vinto contro una squadra molto solida, con una gran prova di cuore e carattere.