Calcio a 5 serie C, l’Airole inizia il campionato con un pareggio in casa della Matuziana
Domani si torna in campo per la seconda giornata di campionato
Airole. E’ iniziata con un pirotecnico pareggio l’avventura dell’Airole FC nel Girone A Campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Presso il campo sportivo del Borgo Tinasso a Sanremo infatti i biancoverdi hanno colto un 5-5 in casa della Matuziana in un match che li aveva visti chiudere il primo tempo in svantaggio per 2-1 fino allo scarto massimo di 4-2 a metà ripresa.
La pronta risposta dei ragazzi dei coach Fiorenzo Favaloro e Francesco Luppino ha poi portato al rovesciamento del risultato fino al 5-4 a favore del team ospite che al termine di una ulteriore fase convulsa è stato raggiunto all’ultimo secondo di gioco sul 5-5 (reti biancoverdi di Giuseppe Pulvirenti, a segno con una tripletta, Massimiliano Santamaria e Roberto Trimboli). Rammarico per la vittoria sfumata quindi per il club della Val Roja ma anche consapevolezza che il pareggio è stato probabilmente il risultato più giusto dopo che anche nel girone di Coppa Italia la partita fra Airole e Matuziana si era chiusa sul 2-2.
E domani sera sarà già tempo di tornare in campo per le viverne dato che per la seconda giornata di campionato la Fondura farà visita al PalaRoja alle 21 in un match che anche in questo caso ha avuto il suo antipasto in Coppa Italia con la vittoria degli imperiesi per 6-5.