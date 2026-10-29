Calcio a 5 serie C, l’Airole inizia il campionato con un pareggio in casa della Matuziana

La pronta risposta dei ragazzi dei coach Fiorenzo Favaloro e Francesco Luppino ha poi portato al rovesciamento del risultato fino al 5-4 a favore del team ospite che al termine di una ulteriore fase convulsa è stato raggiunto all’ultimo secondo di gioco sul 5-5 (reti biancoverdi di Giuseppe Pulvirenti, a segno con una tripletta, Massimiliano Santamaria e Roberto Trimboli). Rammarico per la vittoria sfumata quindi per il club della Val Roja ma anche consapevolezza che il pareggio è stato probabilmente il risultato più giusto dopo che anche nel girone di Coppa Italia la partita fra Airole e Matuziana si era chiusa sul 2-2.