Bussana Vecchia, 90mila euro per l’occupazione di un immobile recuperato: «Danno non provato»

Al centro della vicenda c’è Stefano Pascucci, che dal 1973 occupa un immobile dell’antico abitato, sul quale negli anni ha realizzato importanti interventi di recupero. Quella stessa casa nella quale, a distanza di oltre mezzo secolo, continua tuttora a vivere, nonostante una sentenza del tribunale di Genova del 2004 abbia respinto la sua domanda di usucapione, riconosciuto la proprietà statale dell’edificio e disposto il rilascio dell’immobile, oltre alla rimozione delle opere abusivamente realizzate.

Ma la particolarità della controversia riguarda soprattutto il fronte economico. Nel 2010 il tribunale di Genova aveva condannato Pascucci a risarcire lo Stato con 89.411,92 euro per l’occupazione senza titolo dell’edificio dal 1973 al 2007. Una somma calcolata sulla base del valore locativo dell’immobile, successivamente al centro di una lunga battaglia tra ricorsi e sentenze. Nel 2015 la Corte d’appello aveva ribaltato la condanna, ritenendo che il valore dei miglioramenti apportati dal privato, stimati da un consulente tecnico d’ufficio in ben 688.575 euro, fosse superiore al danno rivendicato dallo Stato. Una valutazione successivamente censurata dalla Cassazione nel 2021, che aveva escluso la possibilità di compensare automaticamente i due importi, anche in considerazione dell’ordine di rimozione delle opere.

Il procedimento era quindi tornato davanti alla Corte d’appello di Genova, che nel 2023 aveva nuovamente respinto la richiesta risarcitoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, questa volta per una ragione diversa: lo Stato non aveva dimostrato di aver subito un concreto danno economico dall’occupazione. I giudici avevano infatti valorizzato le condizioni di abbandono nelle quali si trovava l’edificio prima dell’intervento del privato, osservando che l’amministrazione si era limitata a reclamare un’indennità parametrata all’occupazione, senza indicare quale concreta possibilità di utilizzo dell’immobile le fosse stata preclusa, né quale destinazione avrebbe potuto avere il bene in assenza dell’occupante.

L’ultimo ricorso, presentato dallo stesso Pascucci contro la sentenza del 2023, è stato ora integralmente respinto dalla Cassazione, che ha giudicato inammissibili le contestazioni relative al riconoscimento dei miglioramenti e infondate quelle riguardanti le spese processuali, condannando il ricorrente anche al pagamento di ulteriori somme. Resta dunque ferma la proprietà pubblica dell’immobile, così come l’ordine di rilascio, ma anche il rigetto della pretesa risarcitoria dello Stato, stabilito dalla Corte d’appello. Una vicenda individuale, certamente, che non può essere automaticamente estesa a tutti gli occupanti del borgo, ma che offre uno spaccato eloquente della complessità della questione Bussana Vecchia.

A rendere ancora più singolare il quadro è quanto accaduto negli ultimi due anni. Nel giugno del 2024 i cosiddetti Resilienti, gli abitanti che da tempo si battono per il riconoscimento del proprio ruolo nella rinascita del paese, avevano ottenuto un’importante vittoria davanti al Consiglio di Stato, che aveva annullato la clausola del piano di valorizzazione del 2017 che subordinava la partecipazione ai futuri bandi al preventivo pagamento delle indennità di occupazione richieste dal Demanio. Una pronuncia che, pur confermando la natura pubblica del compendio, aveva restituito agli occupanti la possibilità di essere parte attiva nel futuro del borgo, senza dover prima soddisfare le pretese economiche dell’amministrazione statale.

Forte di quel risultato, il fronte dei Resilienti, assistito dai propri legali, era tornato a scrivere al Comune di Sanremo, manifestando la disponibilità ad aprire una trattativa per individuare una soluzione condivisa e superare una controversia che si trascina ormai da decenni. Un’apertura al dialogo che, tuttavia, non avrebbe ricevuto alcun riscontro dalla giunta del sindaco Alessandro Mager, che si è insediata due anni e mezzo fa a Palazzo Bellevue. La missiva è rimasta senza risposta e, con il passare dei mesi, sulla vicenda è nuovamente calato il silenzio.

Un’immobilità che sembra coinvolgere anche l’altro protagonista della partita, l’Agenzia del Demanio. Dopo anni di iniziative giudiziarie, richieste di indennizzo e rivendicazioni patrimoniali, anche lo Stato sembra aver progressivamente allentato la presa sul borgo e sui suoi abitanti. Non che le interlocuzioni istituzionali si siano del tutto interrotte. Ancora lo scorso febbraio il Demanio aveva incontrato l’amministrazione Mager per discutere della revisione del programma di valorizzazione, ipotizzando un maggiore coinvolgimento degli occupanti attraverso la costituzione di un Ente del Terzo Settore, che potrebbe partecipare a un futuro bando comunale. Ma tra le ipotesi e la loro concreta attuazione continua a esserci una distanza enorme.

Perché la vera questione, al di là delle sentenze, potrebbe essere proprio questa: come si potrebbe concretamente procedere alla liberazione del borgo, alla ricollocazione degli abitanti e alla messa in sicurezza di un complesso immobiliare che presenta criticità strutturali mastodontiche? Uno scenario drastico che, almeno sulla carta, discenderebbe dall’esigenza dello Stato di rientrare nel pieno possesso dei propri beni, ma che nella pratica appare di difficilissima attuazione. Significherebbe affrontare il problema di decine di persone che da decenni vivono e lavorano tra quelle mura, individuare eventuali soluzioni abitative alternative e, soprattutto, assumersi la responsabilità di un patrimonio edilizio fragile, bisognoso di interventi di consolidamento e recupero particolarmente onerosi. Non è difficile immaginare che proprio la portata di un’operazione del genere possa contribuire alla prudenza delle istituzioni. Una valutazione che resta un’ipotesi, ma che trova riscontro nella dimensione economica del problema. Il programma di valorizzazione approvato nel 2017 prevedeva investimenti per circa 43 milioni di euro nell’arco di dieci anni, una cifra che rende evidente la difficoltà di affrontare il recupero dell’intero paese senza un intervento finanziario straordinario.

Del resto, lo stesso sindaco Alessandro Mager e l’assessore al Patrimonio e ai Centri storici Enza Dedali hanno recentemente chiarito che non sussistono, allo stato attuale, le condizioni affinché il Comune possa acquisire la proprietà del complesso, proprio a causa degli stanziamenti necessari, incompatibili con il bilancio municipale. Palazzo Bellevue si è detto disponibile a proseguire il confronto, auspicando anche il coinvolgimento dei ministeri competenti, ma senza assumere impegni che rischierebbero di tradursi in un’operazione economicamente insostenibile. E così, mentre il Demanio continua a indicare nel trasferimento al Comune la strada per la valorizzazione, l’amministrazione comunale frena davanti alla prospettiva di ereditare un problema di proporzioni enormi. Nel mezzo restano i Resilienti, che dopo aver ottenuto importanti pronunciamenti giudiziari si sono dichiarati disponibili a trattare, senza però riuscire a trasformare quell’apertura in un percorso concreto.

L’ordinanza della Cassazione arriva dunque a ricordare che la questione Bussana Vecchia è tutt’altro che risolta.