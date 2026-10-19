Bussana celebra i 125 anni del Santuario Basilica del Sacro Cuore di Gesù

Sanremo. Centoventicinque anni di fede, storia e solidarietà. Il Santuario Basilica del Sacro Cuore di Gesù celebra il 20 ottobre l’anniversario della solenne dedicazione, avvenuta nel 1901 alla presenza del cardinale Agostino Richelmy, arcivescovo di Torino, dei vescovi Ambrogio Daffra di Ventimiglia e Giovanni Battista Boracchia di Massa Marittima, con una straordinaria partecipazione di fedeli provenienti dalla Liguria e dal Piemonte.

La storia del Santuario è indissolubilmente legata al Venerabile Servo di Dio don Francesco Lombardi (1851-1922), il sacerdote che, dopo il devastante terremoto del 23 febbraio 1887, si prodigò per la rinascita materiale e spirituale di Bussana.

Fu proprio don Lombardi a promuovere la costruzione del grande tempio dedicato al Sacro Cuore di Gesù, la cui prima pietra venne posta il 15 settembre 1889. Grazie alla generosità di numerosi benefattori, il suo progetto divenne realtà, trasformandosi in un simbolo di speranza per una comunità duramente colpita dalla tragedia.

Don Lombardi si distinse anche per numerose opere sociali e assistenziali a favore dei bambini, degli anziani e delle famiglie bisognose. Le sue spoglie riposano oggi all’interno della Basilica.

Per celebrare l’importante anniversario, il parroco-rettore don Marco Palermo ha predisposto due giornate di appuntamenti religiosi.

Lunedì 19 ottobre, alle 17.30 Santo Rosario e Litanie, alle 18 Santa Messa seguita dall’Adorazione e dai Primi Vespri; alle 19 Benedizione Eucaristica.

Martedì 20 ottobre, alle 17 Adorazione, Rosario e Litanie con Benedizione Eucaristica. Alle 18 la Santa Messa solenne con il canto del Te Deum e, alle 19.15, una breve conferenza sulla storia del Santuario.

Seguirà un momento di fraternità aperto a tutti.