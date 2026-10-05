Buoni affitto a Taggia, Federico attacca la giunta: «Interessi elettorali sulla pelle delle famiglie»

Taggia. «Un maxi-bando da quasi 180 mila euro per l’affitto che profuma tanto di campagna elettorale sulla pelle delle famiglie più vulnerabili». È l’accusa lanciata dal consigliere comunale Giuseppe Federico, del gruppo “Progettiamo il futuro”, contro la giunta guidata dal sindaco Mario Conio in merito alle risorse destinate ai buoni affitto.

Nel mirino dell’esponente di opposizione finiscono innanzitutto i tempi dell’operazione. «La giunta presenta un grande intervento sociale nell’autunno del 2026, con i soldi che arriveranno ai cittadini nel 2027, proprio l’anno in cui si voterà per il rinnovo del consiglio comunale», sostiene Federico, che attribuisce quindi alla scelta una valenza politica legata alla prossima scadenza elettorale.

Secondo quanto riferito dal consigliere, i 178.822 euro complessivi deriverebbero dalla somma delle disponibilità previste per il 2026 e di quelle rimaste inutilizzate nelle annualità precedenti: oltre 43 mila euro relativi al 2024 e circa 46 mila del 2025. A questi si aggiungerebbero 37.881 euro stanziati direttamente dall’ente. Proprio su quest’ultima cifra si concentra una delle contestazioni. «Se l’amministrazione avesse avuto a cuore i cittadini, questi 37.881 euro del bilancio comunale li avrebbe stanziati nel 2024 o nel 2025 per integrare i fondi regionali e dare ossigeno a chi, già in quel momento, non riusciva a pagare l’affitto», afferma Federico. Il rappresentante di “Progettiamo il futuro” giudica inoltre «politicamente inaccettabile» la motivazione secondo cui le somme regionali disponibili nel 2024 sarebbero state insufficienti per predisporre un bando.

«Perché queste risorse comunali saltano fuori soltanto nell’autunno del 2026 è una coincidenza che l’amministrazione deve spiegare ai cittadini – prosegue –. Dietro quei 180 mila euro non ci sono soltanto numeri, ci sono famiglie. I bisogni sociali non possono diventare un salvadanaio da aprire quando si avvicina una campagna elettorale». Federico rivolge poi le proprie critiche all’assessore ai servizi sociali Maurizio Negroni, sottolineando come l’atto sia stato adottato su sua proposta nonostante l’assenza dell’amministratore alla seduta della giunta che lo ha approvato. «È politicamente singolare che l’assessore proponente non fosse presente proprio alla riunione nella quale la sua proposta è stata approvata», dichiara.