Buona la prima per le Green Girls, l’Edilizia Crescente Mazzucchelli parte con il piede giusto in Prima Divisione

L’avventura è appena iniziata, ma l’energia e la grinta viste in campo fanno ben sperare per il proseguimento della stagione

Sanremo. Buona la prima! Nel weekend scorso è ufficialmente scattata la nuova stagione agonistica della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli e i primi tre punti dell’anno sono già in cassaforte.

Domenica 18 ottobre, tra le mura amiche della rinnovata palestra di Villa Citera, la prima squadra targata Edilizia Crescente Mazzucchelli ha fatto il suo esordio nel Campionato di Prima Divisione superando con un netto 3-1 le avversarie dell’Albisola Pallavolo.

Una prestazione solida e di carattere per le Green Girls, con un unico piccolo “passaggio a vuoto” nel secondo set che non ha comunque compromesso la conquista dell’intera posta in palio. A fare da splendida cornice all’incontro, un pubblico caldissimo: tantissime giovani atlete delle giovanili hanno riempito gli spalti per spingere e tifare le proprie compagne “grandi”.

“Grandi”, sì, ma solo sulla carta e sul campo! Il gruppo guidato dal confermato coach Fabrizio Cane e dalla new entry Paolo Ciancarelli è infatti giovanissimo, composto interamente da ragazze Under 18 che quest’anno saranno protagoniste anche nei campionati giovanili U17 e U19.