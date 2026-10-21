Botta e risposta Park 24, alle critiche del consigliere Federico risponde il sindaco Conio

Il sindaco ha voluto rassicurare la cittadinanza ed eliminare ogni dubbio sulla continuità dell’intervento, spiegando che l’interruzione dei lavori registrata tra ieri e questa mattina è stata causata esclusivamente dalle avverse condizioni meteo. Conio ha sottolineato come in edilizia l’organizzazione del lavoro segua fasi precise e progressive, ricordando ironicamente che quando piove i cantieri all’aperto sono costretti a fermarsi per motivi ambientali e di sicurezza.