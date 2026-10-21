Botta e risposta Park 24, alle critiche del consigliere Federico risponde il sindaco Conio
L’amministrazione comunale ha confermato che la tabella di marcia viene rispettata secondo i piani prestabiliti
Taggia. Non si placa il dibattito politico attorno al cantiere del Park 24 nell’area dell’ex stazione ferroviaria nel cuore di Arma di Taggia.
Dopo le perplessità espresse dal consigliere comunale Giuseppe Federico, che nei giorni scorsi aveva sollevato dubbi sul blocco delle attività nel cantiere appena consegnato chiedendo certezze sui tempi di esecuzione, è arrivata la replica diretta ed energica del primo cittadino Mario Conio.
Il sindaco ha voluto rassicurare la cittadinanza ed eliminare ogni dubbio sulla continuità dell’intervento, spiegando che l’interruzione dei lavori registrata tra ieri e questa mattina è stata causata esclusivamente dalle avverse condizioni meteo. Conio ha sottolineato come in edilizia l’organizzazione del lavoro segua fasi precise e progressive, ricordando ironicamente che quando piove i cantieri all’aperto sono costretti a fermarsi per motivi ambientali e di sicurezza.
Sull’area dell’ex sedime ferroviario le lavorazioni stanno proseguendo regolarmente. Proprio in questi giorni le maestranze sono impegnate nella realizzazione del muro di contenimento, opera propedeutica alla nascita del nuovo parco urbano e della piazza sovrastante. Il primo cittadino ha invitato a verificare di persona lo stato dell’arte prima di lanciare allarmi a suo dire ingiustificati, attribuendo le critiche a un clima di pre-campagna elettorale.
Rivolgendosi ai residenti e agli operatori della zona che attendono la riqualificazione dell’ecomostro da oltre quindici anni, l’amministrazione comunale ha confermato che la tabella di marcia viene rispettata secondo i piani prestabiliti, meteo permettendo, per consegnare al più presto la nuova area riqualificata al centro cittadino.