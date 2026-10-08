Bordighera, torna il progetto della ferrovia a monte: Baldassarre incontra i vertici di Ferrovie a Roma

Bordighera. La ferrovia a monte torna sul tavolo. A distanza di decenni, Bordighera riapre il dossier dello spostamento della linea ferroviaria dalla costa e lo fa direttamente a Roma, al vertice di Ferrovie dello Stato. Il sindaco Marzia Baldassarre ha incontrato oggi il presidente di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), l’ingegnere Paola Firmi, per affrontare alcune questioni strategiche legate al futuro della rete ferroviaria e alla valorizzazione delle aree di proprietà del gruppo presenti sul territorio comunale.

È proprio il progetto di arretramento della ferrovia a monte, il tema considerato di maggiore rilievo. L’attuale linea segue il tracciato del 1871 e presenta, tra gli altri aspetti, il problema dell’adeguamento delle gallerie: dal 2031 entrerà infatti in vigore la normativa europea che introduce nuovi requisiti dimensionali per i tunnel ferroviari. La tratta, inoltre, collegando Italia e Francia è internazionale e di importanza strategica.

Negli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo, Bordighera aveva rinunciato al progetto di spostamento della ferrovia, ritenendo strategica la presenza della stazione in centro per favorire l’arrivo dei turisti. Oggi, in uno scenario completamente diverso, l’ipotesi viene nuovamente presa in considerazione anche alla luce delle possibili connessioni con la ciclopedonale Area24, con la Francia e con il tracciato della Tirrenica.

Un intervento che avrebbe inoltre un precedente concreto nel Ponente: lo spostamento della ferrovia è già stato realizzato nel tratto da Ospedaletti verso Genova, liberando la fascia costiera e modificando profondamente l’assetto della mobilità e degli spazi urbani.

I punti affrontati nell’incontro riguardano poi aree e immobili ferroviari presenti a Bordighera.

Sul Camin du Pipu, Ferrovie dello Stato ha evidenziato la necessità di un intervento di recinzione da parte del Comune. L’amministrazione intende procedere con una progettazione ordinaria del percorso per renderlo percorribile e sicuro. Per i lavori sarà necessario prevedere a bilancio circa 85 mila euro.

Si è parlato poi della stazione ferroviaria, per la quale il Comune punta a una sistemazione catastale e al frazionamento degli immobili, oggi compresi in mappali unici nonostante la diversa destinazione degli spazi. Sono presenti attualmente due alloggi, una cantina, un locale di sgombero/sottotetto. Nel progetto dell’amministrazione, anche la realizzazione del parcheggio interrato della “Piccola velocità” e un’area a giardino.

Tra le ipotesi di valorizzazione figura anche la realizzazione di un bar nell’ambito di un progetto di inclusività, con uno spazio di circa 50 metri quadrati più dehors.

Altro dossier è quello del cosiddetto binario morto, lungo circa 600 metri. Per il Comune potrebbe trasformarsi in una strada parallela all’Aurelia, percorribile a senso unico. Da qui l’interesse dell’amministrazione ad acquisirlo.

Sul tavolo anche il binario sul lungomare, che potrebbe essere utilizzato per ampliare i servizi lungo la pista ciclabile, anche attraverso la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio.

Infine, prima di fissare un secondo appuntamento tra due settimane, è stata affrontata la questione della galleria “morta”, attualmente utilizzata come deposito comunale, che collega la passeggiata a mare con il porto di Bordighera. Il Comune ad oggi paga a Ferrovie dello Stato un canone di circa 3.500 euro l’anno, ma l’amministrazione vorrebbe acquistarla.