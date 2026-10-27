Bordighera, scricchiolii in maggioranza: in consiglio le prime crepe dell’amministrazione Baldassarre

Bordighera. I primi scricchiolii nella maggioranza guidata dal sindaco Marzia Baldassarre si sono sentiti oggi, tra i banchi del Consiglio comunale di Bordighera. Non ancora una frattura aperta, una crisi vera e propria, ma piccole crepe che si sono rese visibili nel corso della seduta del parlamentino, quando su alcune pratiche urbanistiche e, soprattutto, su due mozioni della minoranza sono emerse posizioni differenti all’interno della stessa coalizione. A rendere più evidenti le divergenze è stato il vicesindaco Giuseppe Trucchi, esponente del Pd, che in più occasioni ha preso la parola per esprimere un orientamento diverso da quello anticipato dalla sindaca, trovando anche il sostegno di altri consiglieri in quota centrosinistra.

Le prime avvisaglie sono arrivate durante la discussione degli svincoli dalla destinazione d’uso alberghiera, con gli interventi del consigliere di maggioranza Pierpaolo Guglielmi. Sulla pratica relativa all’ex Hotel del Capo, Guglielmi ha chiesto garanzie sulla tutela del ficus macrophylla, conosciuto come scibretta, sottolineando il loro valore storico e simbolico per la città. «Sono già stato rassicurato in sede di commissione urbanistica, ma questa è la sede in cui si porta a conoscenza della cittadinanza. Queste piante devono essere salvaguardate perché fanno parte della storia della città», ha dichiarato, chiedendo conferma dell’avvenuta richiesta di iscrizione al registro degli alberi monumentali. L’assessore Margherita Mariella ha assicurato che la pratica è già stata inoltrata e che le piante vengono già trattate come se fossero alberi monumentali. «È priorità assoluta dell’amministrazione tutelare una pianta che è simbolo di una comunità, questo deve essere chiaro a tutti», ha affermato.

Guglielmi ha quindi precisato il senso del suo intervento: «Io faccio parte della maggioranza, quindi ne ero a conoscenza. Ma interpreto il mio ruolo in maniera particolare: questa è la sede dove si esterna la volontà e il pensiero dei singoli consiglieri, quindi ritenevo doveroso farlo». Una presa di posizione nella quale, se da una parte si sottolinea l’appartenenza alla maggioranza, dall’atra evidenzia la volontà di marcare la propria autonomia anche su questioni condivise dall’amministrazione.

Un aspetto che è emerso in modo ancora più forte quando si è discusso dello svincolo dalla destinazione alberghiera dell’Hotel Duarte, in via Noaro. Anche in questo caso Guglielmi ha annunciato il proprio assenso alla pratica, ma accompagnandolo con una presa di posizione critica sulle conseguenze urbanistiche della trasformazione degli alberghi in residenze.

«Vorrei esprimere la mia amarezza, perché altro non posso fare in questo momento», ha esordito, ricordando quello che ha definito il grave errore compiuto negli anni Ottanta dello scorso secolo, quando è stata consentita una crescita eccessiva delle seconde case a scapito delle strutture ricettive. «Ora, con lo svincolo degli alberghi che dobbiamo ovviamente in questa fase subire, ci troviamo di fatto a creare seconde case in un numero elevatissimo», ha osservato, richiamando l’attenzione sulle decine di appartamenti che potrebbero derivare dalle richieste già presentate e da quelle future.

Il consigliere ha quindi voluto chiarire che il suo voto favorevole non equivale a un via libera indiscriminato per le trasformazioni successive. «Voglio che sia chiaro che non è totalmente un atto dovuto. Coloro che presenteranno richieste di svincolo sappiano che ci sarà un’attenzione, quantomeno da parte mia, rigorosa sul rispetto delle condizioni per poter realizzare l’intervento».

Il punto centrale, per Guglielmi, è la tutela dell’interesse pubblico, soprattutto rispetto agli standard urbanistici e all’aumento del carico urbanistico conseguente alla trasformazione residenziale. «Ben venga l’iniziativa privata, ma a me sta a cuore l’interesse pubblico. Quando collimano va bene, se non collimano io tutelo l’interesse pubblico». E ancora: «Non è automatica la monetizzazione degli standard. È previsto dal regolamento comunale, ma non è un diritto automatico. Non si scarica sulla collettività una cosa che compete al privato».

A rispondere è stata nuovamente l’assessore Margherita Mariella, che ha ribadito come «il primo comandamento di un consigliere, di un assessore, di una giunta, sia la tutela dell’interesse pubblico al 100 per cento». Resta, però, il segnale politico di un consigliere di maggioranza che ha voluto mettere nero su bianco le proprie riserve sulle conseguenze delle trasformazioni urbanistiche.

Villa Regina Margherita, Trucchi si schiera con Iacobucci

La crepa più evidente si è aperta durante la discussione della mozione presentata dal consigliere di minoranza Massimiliano Iacobucci, in quota Fratelli d’Italia, sulla necessità di salvaguardare la proprietà pubblica di Villa Regina Margherita.

Dopo che la sindaca Baldassarre aveva illustrato le ragioni per cui la maggioranza non avrebbe accolto la proposta, spiegando nel dettaglio il motivo del diniego, è intervenuto il vicesindaco Giuseppe Trucchi, annunciando apertamente il proprio voto favorevole. Una posizione che ha trovato il sostegno anche di altri due consiglieri di maggioranza: Pierpaolo Guglielmi e Annastella Merlo. «Ringrazio il consigliere Iacobucci perché è importante questa mozione. Sono convinto che sia molto giusto il discorso che non deve essere solo gestione pubblica, ma anche la proprietà», ha dichiarato Trucchi.

Il vicesindaco ha spiegato che avrebbe preferito mantenere la Provincia proprietaria della propria quota, ipotizzando una gestione condivisa della villa, anche alla luce degli elevati costi di manutenzione e valorizzazione del complesso. Ora, invece, l’eventuale acquisizione della parte provinciale da parte del Comune potrebbe comportare un impegno economico considerevole.

«Se poi veramente le quote che sono attribuite a noi sono solo del 30-35 per cento, la spesa presunta può arrivare a 5-6 milioni di euro a carico del Comune di Bordighera, che è una spesa credo molto difficilmente sostenibile», ha avvertito.

Nonostante le difficoltà, Trucchi ha sostenuto la necessità di una posizione condivisa tra maggioranza e opposizione. «Credo sia una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme. Su questo discorso io credo ci debba essere condivisione di scopi tra maggioranza e minoranza».

Il vicesindaco ha anche riconosciuto il lavoro svolto dalla sindaca per dare visibilità alla villa attraverso eventi e iniziative negli ultimi mesi, ma ha ribadito la propria scelta: «Credo però che sia corretto dare l’idea che il Consiglio comunale è tutto d’accordo a mantenere la proprietà. Poi vedremo le modalità, non saranno semplici per niente».

E se sul futuro di Villa Regina, non ci sono al momento certezze, certo è, invece, che l’annuncio del voto favorevole, seguito da quello di Guglielmi e Merlo, ha reso manifesta una divergenza politica all’interno della maggioranza su un tema strategico per il patrimonio cittadino.

Peba, mozione emendata dopo una sospensione

Le differenze di vedute sono riemerse anche sulla successiva mozione relativa all’istituzione di un comitato per il Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In un primo momento la sindaca aveva annunciato che la proposta non sarebbe stata accolta, in quanto l’amministrazione si era già attivata per portare avanti l’istituzione del comitato e progetti inerenti l’inclusione. Trucchi è quindi intervenuto proponendo un emendamento, aprendo la strada a una possibile mediazione con la minoranza, che si è detta disponibile ad accettare la modifica.

A quel punto, però, Baldassarre ha obiettato che, per procedere con l’emendamento, sarebbe stato necessario rinviare la discussione alla seduta successiva del Consiglio comunale. Una posizione che ha allungato il confronto, fino alla decisione di sospendere temporaneamente i lavori. Dopo circa dieci minuti di interruzione, l’assemblea è tornata a riunirsi e la mozione è stata emendata e approvata all’unanimità.

Un esito che ha consentito di superare l’impasse, ma che ha anche mostrato le difficoltà nel trovare una sintesi tra la linea iniziale della sindaca e la proposta di mediazione avanzata dal suo vice.