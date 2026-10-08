Bordighera, rinnovata la giuria del Parmurelu d’oru in vista della ventesima edizione

Bordighera . Si rinnova la giuria del Parmurelu d’Oru , il più importante riconoscimento assegnato dalla città di Bordighera a personalità che, con la propria attività, hanno contribuito a darle lustro. La nuova composizione è stata definita ieri sera, nel corso di un incontro nella sala parrocchiale di Terrasanta, in vista della ventesima edizione del premio, che si terrà nel 2027.

Sono stati eletti quattro nuovi membri della giuria: Mauro Benso , Andrea Bosio , Lorenzo Marzola e Laura Tibald . A loro si aggiunge, per il ruolo istituzionale previsto dallo statuto, il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre , che subentra all’ex primo cittadino Vittorio Ingenito .

Il rinnovo segue la consuetudine di sostituire ogni anno due o tre componenti della giuria, garantendo così un avvicendamento e, allo stesso tempo, continuità nel lavoro di individuazione dei candidati al riconoscimento. Quest’anno il ricambio è stato più ampio anche alla luce delle dimissioni di Federico Bertaina dalla carica di vicepresidente della giuria, rassegnate in considerazione del suo nuovo ruolo di consigliere comunale nella nuova amministrazione. Una scelta non imposta dallo statuto, che non prevede una specifica incompatibilità, ma assunta per opportunità.

Il lavoro in vista del prossimo Parmurelu d’Oru entrerà nel vivo a partire da gennaio, quando la giuria inizierà a riunirsi per rivalutare i nomi già presenti nella rosa dei potenziali candidati e prendere in considerazione nuove candidature, in vista di un’edizione particolarmente significativa: quella del 2027 sarà infatti la ventesima edizione del premio.

Il nome del vincitore sarà annunciato, come da tradizione, il 14 maggio, in occasione della festa di Sant’Ampelio, patrono di Bordighera. Un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la città e che dal 2008 lega il riconoscimento alla valorizzazione di figure che, attraverso il loro impegno nei diversi ambiti, hanno contribuito a far conoscere e apprezzare Bordighera.