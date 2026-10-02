Bordighera promuove la cultura, corsi di teatro e lingua inglese per tutti

Bordighera punta sulla cultura, con l’obiettivo di renderla sempre più accessibile e diffusa sul territorio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzia Baldassarre ha deliberato la concessione gratuita degli spazi del Palazzo del Parco per lo svolgimento dei “Laboratori Teatrali anno accademico 2026/2027”, proposti dall’associazione di promozione sociale CLAP – Collettivo Ligure Arti Performative.

L’iniziativa prevede laboratori teatrali rivolti a bambini, ragazzi e adulti, non soltanto per l’anno accademico in corso. Le attività si svolgeranno il lunedì, dalle 17 alle 23.30, al Teatro Golzi del Palazzo del Parco o, qualora non fosse possibile per eventi concomitanti, nella Sala Rossa.

Il calendario comprende appuntamenti che vanno dal mese di ottobre 2026 al maggio 2027. Nel dettaglio, sono in calendario lezioni di recitazione il 5, 12, 19 e 26 ottobre; il 2, 9, 16 e 23 novembre; il 7, 14 e 21 dicembre; l’11, 18 e 25 gennaio; l’1, 8, 15 e 22 febbraio; l’1, 8, 15 e 22 marzo; 5, 12, 19, il 26 aprile e il 3, 10 e 17 maggio.

La giunta comunale ha riconosciuto all’iniziativa un valore sociale ed educativo, sottolineando come l’attività teatrale possa «favorire lo sviluppo della creatività, della motivazione, della curiosità e dell’emotività, offrendo inoltre ai più giovani l’opportunità di misurarsi con le proprie capacità».

Queste le motivazioni alla base della concessione gratuita degli spazi. A carico dell’associazione resterà invece la restituzione dei locali nello stato in cui sono stati concessi.

La delibera si inserisce in una più ampia linea dell’amministrazione Baldassarre, che fin dal primo girono del suo insediamento si è posta l’obiettivo di promuovere la cultura in tutte le sue forme e di renderla sempre più vicina ai cittadini, attraverso iniziative capaci di coinvolgere diverse fasce della popolazione e di valorizzare anche gli spazi comunali.