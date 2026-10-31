Bordighera, presentata la Biancheri Muller per la nuova stagione di petanque

Bordighera. La Bocciofila Biancheri Muller ha presentato oggi gli impegni sportivi per la stagione 2026/2027, con in primo piano la squadra di petanque che prenderà parte al campionato di Serie A1 e le due formazioni, maschile e femminile, impegnate nel campionato Promozionale di prima categoria.

A illustrare la nuova stagione è stato il presidente Angelo Gazzelli. La formazione di A1, unica compagine dell’estremo Ponente ligure presente nella massima serie, sarà composta da Mauro Carassale, Marco Cricca, Emanuele Goffredo, Silvio Lovera, Frederick Sciortino, Simone Bacigaluppi, Silvio Tortello, Nicolò Dagati, Jacopo Milazzo e Franck Antoine Sciortino. Allenatore sarà Riccardo Carrai, affiancato dai dirigenti accompagnatori Peter Findeisen, Roberto Andreutti e dallo stesso Gazzelli.

Accanto alla prima squadra saranno numerosi anche gli atleti e le atlete che vestiranno i colori della società bordigotta nei campionati Promozionali maschile e femminile.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, l’assessore allo Sport Massimiliano Di Vito e il consigliere regionale Walter Sorriento. Dopo i saluti istituzionali, il primo cittadino ha rivolto il proprio augurio alla squadra in vista della nuova stagione.

Nel corso dell’incontro Baldassarre ha inoltre annunciato che il prossimo 6 dicembre sarà organizzata una giornata dedicata al 75° anniversario della fondazione del Circolo Boccistico bordigotto, ricorrenza che accompagnerà una stagione particolarmente significativa per la Biancheri Muller.

La presentazione, conclusa dal responsabile delle pubbliche relazioni della società Francesco Verrando, è proseguita con un momento conviviale e con alcune partite di petanque disputate fino alla serata.