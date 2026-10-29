Bordighera, potatura straordinaria per salvare il grande carrubo di piazza De Amicis

Bordighera. Un intervento straordinario di potatura per tentare di salvare uno degli alberi più rappresentativi di Bordighera. Sono iniziati in piazza De Amicis, davanti al palazzo comunale, i lavori sul grande carrubo che, a causa delle sue condizioni, era stato considerato a rischio e destinato all’abbattimento.

L’area sottostante era stata delimitata con transenne proprio per impedire il passaggio e tutelare l’incolumità pubblica, alla luce dei potenziali pericoli legati alla stabilità della pianta. Di fronte a questa situazione, l’amministrazione comunale ha però scelto di approfondire la possibilità di evitare il taglio, incaricando un agronomo di effettuare una perizia e individuare gli eventuali interventi utili a preservare l’albero.

È così che si è arrivati alla potatura in corso, diretta dallo stesso agronomo, con l’obiettivo di intervenire sulla chioma e mettere in sicurezza la pianta, provando al tempo stesso a conservarla. Sul posto è presente anche l’assessore al Verde, Margherita Mariella, che segue da vicino le operazioni.

«Stiamo provando a salvare la pianta, uno dei simboli della nostra città, facciamo il possibile. Ora vedremo come reagirà il carrubo. Il nostro patrimonio verde è una ricchezza per Bordighera: nostro compito è tutelarlo e prendercene cura in ogni modo possibile», ha commentato l’assessore.

Una scelta, quella intrapresa dall’amministrazione, che ha l’obiettivo di conciliare la sicurezza pubblica con la volontà di preservare il patrimonio verde cittadino. Il carrubo, con le sue dimensioni e la sua presenza davanti alla sede del Comune, rappresenta infatti un elemento caratteristico della piazza e del paesaggio urbano.