Bordighera, mattanza nell’azienda agricola: 27 capre sbranate in due attacchi in venti giorni

Bordighera. Ventisette capre uccise in due attacchi predatori nell’arco di appena venti giorni. È il pesante bilancio registrato all’azienda agricola “Lory e Lory”, gestita da Lorenzo Musso e Loredana Astrego a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera. L’ultimo episodio si è verificato la scorsa notte, quando l’allevatore, arrivato in campagna intorno alle 4 per dare da mangiare agli animali, si è trovato davanti una scena drammatica.

Tra gli animali uccisi ci sono anche due caprette nane che sarebbero state consegnate domenica a bambini con disabilità. Musso le stava addestrando da circa otto mesi proprio per poterle affidare ai piccoli, rendendo ancora più dolorosa una perdita che, oltre al danno economico, ha anche un risvolto umano.

«È la seconda predazione in venti giorni. Solo da noi sono morte 27 capre. Quando sono arrivato alle quattro del mattino, era già successo tutto. Ora il mio gregge è dimezzato», racconta l’allevatore, che ha segnalato l’accaduto all’Asl veterinaria imperiese e alla polizia regionale.

Un aspetto da chiarire riguarda la natura dei predatori. Al momento, infatti, non è possibile attribuire con certezza gli attacchi ai lupi. Secondo quanto riferito da Musso, le analisi del dna effettuate dopo la precedente predazione avrebbero individuato un incrocio tra canidi, e non un lupo puro: in particolare, ad uccidere sarebbe stato l’incrocio tra un lupo cecoslovacco e un pastore del Caucaso. Per stabilire se anche nell’ultimo episodio siano stati coinvolti animali ibridi oppure lupi sarà necessario attendere i risultati delle analisi sulle carcasse degli animali uccisi la scorsa notte.

Sono sempre più numerosi gli avvistamenti di lupi, o incroci, nelle zone di Borghetto San Nicolò, Vallebona, Madonna della Neve, Montenero e Vallecrosia Alta. In alcuni casi sarebbero stati osservati gruppi di canidi anche in prossimità delle abitazioni e durante le ore diurne.

Musso solleva inoltre interrogativi sulle modalità dell’ultima incursione: «Il gregge era custodito in un’area recintata e chiusa, impossibile da scavalcare, ma gli animali sono riusciti comunque a entrare e a colpire», spiega. Inoltre, delle due telecamere di videosorveglianza dell’area, quella che con ogni probabilità ha ripreso la scena, non si trova più. Probabilmente è stata rubata, e non certo da un lupo.

Le conseguenze economiche sono pesanti. Oltre alla perdita degli animali, l’allevatore deve affrontare i costi per lo smaltimento delle carcasse, che stima in circa 200 euro per capo. «È un danno serio per tutta l’economia agricola», sottolinea, ricordando come, stando a quanto appreso parlando con i colleghi allevatori, negli ultimi cinque mesi sarebbero andati perduti circa 400 capi tra Bordighera e Vallecrosia.

La preoccupazione riguarda anche la sicurezza delle persone. L’allevatore chiede che gli avvistamenti vengano segnalati tempestivamente all’Asl e alle autorità, affinché possano essere effettuati gli accertamenti necessari e valutati eventuali rischi.