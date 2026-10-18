Bordighera, Marco Varetto e Vittorio Bianco vincono il Rally delle Palme

Per il pilota savonese, primo nel Michelin Trofeo Italia di cui il Palme era tappa, la soddisfazione di due vittorie in altrettante prove e il secondo posto in tutte le restanti

Bordighera. Marco Varetto e Vittorio Bianco, su Škoda Fabia RS, sono i vincitori della 27esima edizione del Rally delle Palme, gara valida come sesta e ultima prova della Coppa Rally di Zona-2. Il pilota torinese sale sul gradino più alto del podio, allestito a Bordighera, con il tempo di 44’34″6 totalizzato nelle sei prove speciale inserite nel programma di gara.

Sei prove di cui quattro, a cominciare dalla prima, portano la sua firma, a legittimare un successo mai in discussione. A provare a infastidire la sua cavalcata verso il trionfo, fino alla fine, ci hanno provato Francesco Aragno e Giancarla Guzzi che, su vettura gemella, chiudono in seconda posizione con un ritardo di 7″5 dalla coppia di testa.

Per il pilota savonese, primo nel Michelin Trofeo Italia di cui il Palme era tappa, la soddisfazione di due vittorie in altrettante prove e il secondo posto in tutte le restanti. Gradino più basso del podio per la sanremese Patrizia Sciascia che, affiancata alle note da Anna Tomasi, conclude il suo Palme, corso al volante di una Škoda Fabia, a 49″8 dai primi con un poker di terzi posti collezionati nell’arco della giornata.

Alle spalle del trio di testa, la classifica finale del Rally delle Palme vede altri due equipaggi a bordo di altrettante vetture della casa automobilistica ceca: nell’ordine, Flavio Brega e Sauro Farnocchia, quarti a poco più di 10″, davanti a Claudio Vona e Simone D’Agostino, quinti con un ritardo più consistente. Seguono nella top ten finale, tre equipaggi al via dei 244,53 chilometri totali del percorso di gara su altrettante Lancia Ypsilon. Ad aprire, sesti assoluti, sono Maurizio Rossi e Giorgio Genovese; serrato il duello per la settima piazza tra Federico Gangi, in equipaggio con Elisabetta Farfalla, e Cristian Milano, con Niccolò Cottellero, risoltosi, con meno di un secondo di scarto, in favore del primo. Chiudono la classifica dei migliori dieci, uno davanti all’altro, Federico Delrosso e Bruno Godino: il primo navigato da Alessandro Mattioda, il secondo da Pietro Catroppa; entrambi al Rally delle Palme su Škoda Fabia Evo.