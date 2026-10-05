Bordighera, il Coro polifonico Città di Ventimiglia incanta Terrasanta nel segno di San Francesco

Un programma capace di accompagnare il pubblico in un viaggio tra grandi compositori e diverse espressioni della musica sacra, fino al bis finale, Signore delle cime, che ha chiuso tra nuovi applausi una serata particolarmente partecipata

Bordighera. Non poteva che iniziare con Fratello sole sorella luna, il Cantico delle creature, conosciuto anche come Cantico di Frate Sole, composto da San Francesco d’Assisi: una lode a Dio attraverso la bellezza del creato, la natura e tutte le sue creature, il concerto del Coro polifonico Città di Ventimiglia che ha chiuso ieri sera, nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Terrasanta, la due giorni dedicata al santo di Assisi, nell’ottavo centenario del termine della sua vita terrena.

Una serata di musica, fede e spiritualità, seguita da una chiesa gremita. Tantissimi i fedeli e gli appassionati che hanno riempito l’Immacolata Concezione per assistere al concerto, accolto da lunghi e calorosi applausi al termine delle esecuzioni.

Il Coro polifonico Città di Ventimiglia ha proposto un programma particolarmente intenso, con brani di epoche e autori differenti, uniti dal filo conduttore della musica sacra. Dopo l’apertura con Fratello sole sorella luna, il programma ha proseguito con l’Agnus Dei di Bizet, l’Ave Maria di Bepi De Marzi, Signore dolce volto di Bach, Quando corpus di Rossini e l’Halleluja di Haendel.

Nella seconda parte della serata sono state eseguite l’Ave Maria di Lorenzo Perosi e quella di Arcadelt, il Cantique de Jean Racine, quindi tre celebri pagine di Mozart: Ave Verum, Lacrimosa e Te Deum.

Un programma capace di accompagnare il pubblico in un viaggio tra grandi compositori e diverse espressioni della musica sacra, fino al bis finale, Signore delle cime, che ha chiuso tra nuovi applausi una serata particolarmente partecipata.

A fare gli onori di casa padre Faustino, alla guida della parrocchia insieme alla comunità dei francescani, che ha accolto il coro e il pubblico nella chiesa di Terrasanta. Lo stesso padre Faustino ha sottolineato l’apprezzamento suscitato dall’esibizione, ringraziando il Coro polifonico Città di Ventimiglia per aver contribuito, attraverso la musica, a rendere ancora più suggestiva la conclusione delle celebrazioni.

Presenti alla serata anche il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre e il presidente del Consiglio comunale Fulvio Debenedetti.

Il concerto ha così rappresentato il momento conclusivo della due giorni dedicata a San Francesco d’Assisi, nel segno degli 800 anni dal suo transito. Una ricorrenza che a Terrasanta è stata vissuta attraverso momenti di preghiera, riflessione e condivisione, culminati nella musica del coro ventimigliese.