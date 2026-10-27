Bordighera, il Consiglio comunale approva lo svincolo alberghiero per l’hotel Duarte

Bordighera. Il Consiglio comunale di Bordighera ha approvato, con i voti favorevoli della maggioranza (astenuti i consiglieri di minoranza) la richiesta di svincolo dalla destinazione alberghiera per l’hotel Duarte (ex hotel Enrica), situato in via Noaro e chiuso dal 2019. La pratica è stata illustrata in aula dall’assessore Massimiliano Bassi, che ha motivato il parere favorevole dell’amministrazione richiamando le difficoltà tecniche legate alla conformazione dell’edificio e l’insostenibilità economica, per i proprietari, di un’eventuale riapertura come struttura ricettiva.

Come già avvenuto per l’ex hotel del Capo, anche per il Duarte la relazione tecnica evidenzia l’oggettiva impossibilità di realizzare un adeguamento complessivo dell’immobile. A incidere sono i vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici e urbanistico-edilizi, che renderebbero particolarmente complesso raggiungere gli standard alberghieri richiesti e rispettare le normative in materia di sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi e abbattimento delle barriere architettoniche.

«La struttura si sviluppa in un contesto in cui gli spazi e le proprietà si intrecciano, complicando ulteriormente la possibilità di realizzare una scala antincendio interna, installare ascensori ed eliminare le barriere architettoniche», ha spiegato Bassi.

La relazione tiene conto anche della sentenza della Corte costituzionale numero 243 del 7 ottobre 2025 e contiene un’analisi della sostenibilità economica dell’attività alberghiera. I calcoli, secondo quanto illustrato dall’assessore che si è basato su una relazione degli uffici, evidenziano, se proseguisse l’attività alberghiera, una perdita annua di circa 130mila euro.

I numeri indicati nella valutazione economica evidenziano inoltre la difficoltà di rendere sostenibile una riapertura. «Per raggiungere almeno il pareggio di bilancio, senza considerare il costo opportunità e il valore intrinseco dell’immobile, sarebbero necessarie almeno 30 camere doppie. Includendo anche questi elementi, il fabbisogno salirebbe a 54 camere, circa il triplo rispetto a quelle che sarebbe possibile realizzare nell’edificio», si legge.

«Tutti questi elementi ci portano quindi a esprimere un parere favorevole sullo svincolo alberghiero», ha concluso Bassi, sottolineando come l’ubicazione e la conformazione dell’immobile rendano particolarmente difficili gli interventi necessari per riportarlo agli standard richiesti per una struttura ricettiva.