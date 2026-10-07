Bordighera e Villefranche-sur-Mer, il gemellaggio rinasce dopo 70 anni: «Il mare non ci divide, ci unisce»

Sindaco Baldassarre: «Per noi questa è una giornata della memoria, ma anche l’occasione per proseguire un progetto che abbiamo chiamato “Villefranche 70”, con il mare come filo conduttore»

Bordighera. Settant’anni dopo la firma dello storico patto di amicizia, Bordighera e Villefranche-sur-Mer hanno rinnovato oggi il loro gemellaggio con un gesto dal forte valore simbolico. Nella suggestiva cornice di Villa Regina Margherita, i sindaci Marzia Baldassarre e Robert Capelier hanno apposto le proprie firme sul documento che sancì nel 1956 l’unione tra le due città, a testimonianza del rinnovato vigore di un’amicizia che le due amministrazioni vogliono riportare al centro della vita delle rispettive comunità.

Non una semplice celebrazione del passato, dunque, ma una vera e propria ripartenza. È questo il significato della giornata istituzionale del 70° anniversario, che ha rappresentato uno dei momenti centrali del progetto “Villefranche 70”, nato con l’obiettivo di dare nuova forza a un legame che negli anni si era progressivamente affievolito. Ad aprire l’evento è stato il coro della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

«Lavorare sull’amicizia in un periodo di guerra significava credere in un progetto che oggi, forse, diamo per scontato, ma che allora era tutt’altro che semplice», ha sottolineato la sindaca di Bordighera Marzia Baldassarre, ricordando le origini del gemellaggio, nato nel 1956, undici anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale e ancora prima dei Trattati di Roma per volontà di due sindaci lungimiranti: Raul Zaccari e Philippe Olmi.

Parlando di Zaccari, Baldassarre ha ricordato come sia stato «un predecessore importante» nell’apertura verso l’Europa e nella visione delle città non come realtà separate dai confini, ma come territori capaci di dialogare e collaborare, mantenendo le proprie identità all’interno di una visione comune.

«È proprio da questo punto storico che abbiamo voluto partire. Per noi questa è una giornata della memoria, ma anche l’occasione per proseguire un progetto che abbiamo chiamato “Villefranche 70”, con il mare come filo conduttore», ha spiegato.

Un mare che, nelle parole dei due sindaci, diventa il simbolo stesso del rapporto tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer. A settembre era stata la regata del Trophée des Rivieras a collegare i due porti, con la partenza da Bordighera e l’arrivo a Villefranche. A maggio 2027 sarà invece la volta della regata di ritorno, da Villefranche a Bordighera.

«Tra la rada di Villefranche e Capo Sant’Ampelio, a Bordighera, ci sono soltanto pochi chilometri di costa», ha ricordato il sindaco di Villefranche-sur-Mer Robert Capelier, richiamando una frase pronunciata da Baldassarre lo scorso 13 settembre: «Il mare non separa le nostre due città, le unisce».

«Due città della Riviera decisero di costruire un rapporto di amicizia. La pace era già iniziata tra i loro abitanti», ha sottolineato.

Con il passare degli anni, però, quel rapporto si era progressivamente allentato. «Quest’anno è accaduto qualcosa di raro: le nostre due amministrazioni, entrambe recentemente elette, hanno deciso, quasi senza consultarsi, di rilanciare il gemellaggio», ha spiegato il sindaco francese. «Non si tratta semplicemente di dare continuità a una tradizione, ma di una vera rinascita».

Una rinascita che oggi ha trovato la sua rappresentazione più concreta proprio nella nuova firma apposta dai due sindaci sullo storico documento, settant’anni dopo l’atto che diede origine al gemellaggio.

La cerimonia ha avuto anche un momento particolarmente significativo con il coinvolgimento degli alunni delle scuole di Bordighera. Gli studenti hanno letto una poesia dedicata ai 70 anni di amicizia tra le due città e hanno cantato l’“Inno alla gioia”, simbolo dell’Europa, inserendo nelle parole del canto un messaggio dedicato proprio al rapporto tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer.

Un passaggio che ha dato concretezza a uno degli obiettivi del nuovo percorso: fare in modo che il gemellaggio non resti soltanto patrimonio della memoria, ma venga consegnato alle nuove generazioni, attraverso la scuola, gli scambi e le occasioni di incontro.

«Abbiamo davanti un progetto ambizioso, che vuole mettere in relazione cultura, sport e le diverse realtà del territorio», ha sottolineato Baldassarre. Associazioni, realtà sportive e culturali, scuole, operatori turistici ed economici sono infatti chiamati a diventare protagonisti della nuova fase del gemellaggio.

Anche la musica è stata individuata come uno dei linguaggi capaci di unire le due comunità. A settembre, a Bordighera, si è svolto il Concerto del Gemellaggio, in un percorso nel quale sport e cultura sono diventati strumenti di dialogo.

Il programma proseguirà nei prossimi mesi con un appuntamento dedicato alle eccellenze dei territori dal 7 al 9 novembre e con un nuovo incontro a Villefranche-sur-Mer nel marzo 2027. Il 15 e 16 maggio sarà quindi la volta della regata di ritorno, con il percorso inverso da Villefranche a Bordighera.

«Settant’anni di gemellaggio rappresentano un importante traguardo per Bordighera e Villefranche-sur-Mer – ha dichiarato l’assessore regionale con delega ai Rapporti con i lavoratori Frontalieri Marco Scajola -. Un rapporto nato dalla vicinanza geografica, dalla comune vocazione turistica e dal legame con il Mar Ligure, che nel tempo ha favorito scambi culturali, sportivi e linguistici, coinvolgendo generazioni di cittadini e studenti. È importante proseguire su questa strada, rafforzando i rapporti tra le due comunità e coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni. È strategica l’importanza dei rapporti tra Italia e Francia, legate non solo dalla vicinanza geografica, ma anche dalla condivisione di intenti e obiettivi. Da qui l’importanza del miglioramento dei collegamenti ferroviari, il sogno di una pista ciclabile che possa collegare Ventimiglia alla vicina Costa Azzurra e la tutela dei lavoratori frontalieri, migliaia di italiani e francesi che ogni giorno attraversano il confine per recarsi al lavoro. Una visione europea, una visione comune, che questi gemellaggi contribuiscono a consolidare. È giusto essere qui per rappresentare il sostegno e la vicinanza della Regione Liguria».