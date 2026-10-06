Bordighera e Villefranche-sur-Mer, 70 anni di amicizia guardando al futuro

Bordighera si prepara a celebrare un legame lungo settant’anni. Domani, Villa Regina Margherita ospiterà la giornata ufficiale dedicata al 70° anniversario del gemellaggio tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer, nato nel 1956 e diventato nel tempo molto più di un semplice patto istituzionale: un rapporto di amicizia tra due comunità unite dalla storia, dalla cultura e dallo stesso mare.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali del programma con cui l’Amministrazione comunale ha scelto di rilanciare il gemellaggio, trasformando il settantesimo anniversario non soltanto in un’occasione celebrativa, ma nell’inizio di una nuova fase di collaborazione tra le due città.

Il filo conduttore è proprio quello del “mare che unisce”: Bordighera e Villefranche-sur-Mer appartengono a due Paesi diversi, ma condividono la stessa identità mediterranea, una forte vocazione turistica e culturale e una storia nella quale gli scambi tra le due sponde della Riviera hanno sempre avuto un ruolo importante.

La giornata istituzionale del 7 ottobre si svolgerà dalle 10 alle 15. La delegazione del Comune di Villefranche-sur-Mer sarà accolta a partire dalle 10 e alle 10.45 avrà inizio ufficialmente la cerimonia. Saranno eseguiti gli inni nazionali italiano e francese, affidati al coro della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Seguiranno, gli interventi istituzionali dei rappresentanti delle due città e la conferma ufficiale del patto di gemellaggio, a testimonianza della volontà condivisa di proseguire e rafforzare un rapporto iniziato settant’anni fa.

Un ruolo particolarmente significativo sarà affidato alle nuove generazioni: gli studenti delle scuole di Bordighera, che presenteranno pensieri dedicati ai “70 anni di amicizia” tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer e li consegneranno simbolicamente ai due sindaci.

Una scelta che racchiude uno degli obiettivi principali dell’intero progetto: fare in modo che il gemellaggio non appartenga soltanto alla memoria di chi lo ha costruito, ma diventi patrimonio delle nuove generazioni.

Scuole, ragazzi e giovani saranno quindi sempre più coinvolti nello sviluppo dei rapporti tra le due comunità, attraverso occasioni di incontro, scambio e conoscenza reciproca, affinché i valori di amicizia, pace e collaborazione europea che furono alla base del patto del 1956 possano continuare a vivere in forme nuove.

Alle 12.15 saranno presentati i rappresentanti delle associazioni e delle realtà culturali di Bordighera, un altro elemento fondamentale del nuovo percorso del gemellaggio. L’obiettivo dell’Amministrazione è infatti quello di creare collegamenti diretti non soltanto tra le istituzioni, ma anche tra le forze vive delle due città: associazioni, realtà sportive e culturali, scuole, operatori turistici ed economici.

La cerimonia del 7 ottobre si inserisce in un programma di iniziative che ha già cominciato a dare concretezza a questa nuova stagione del rapporto tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer.

Nel mese di settembre il mare è stato il primo grande protagonista con il Trophée des Rivieras – Trofeo delle Riviere, la regata che ha collegato Capo Sant’Ampelio a Villefranche-sur-Mer, seguita dal Concerto del Gemellaggio organizzato al porto di Bordighera: sport e musica come linguaggi universali capaci di avvicinare ancora di più le due comunità.

Il percorso proseguirà anche dopo la giornata istituzionale. Dal 7 al 9 novembre un nuovo appuntamento sarà dedicato alle eccellenze dei territori, mentre nel marzo 2027 sarà Villefranche-sur-Mer a ospitare un ulteriore momento di incontro.

Il calendario troverà poi uno dei suoi momenti simbolicamente più forti il 15 e 16 maggio 2027, con la regata di ritorno Villefranche-sur-Mer–Bordighera: un viaggio in senso inverso che rappresenterà idealmente la reciprocità sulla quale si vuole costruire il futuro del gemellaggio.

Cultura, sport, scuola, turismo, ambiente, associazionismo ed eccellenze locali diventano così parti di un unico progetto.

L’obiettivo è quello di dare al gemellaggio una dimensione stabile e contemporanea, moltiplicando durante l’anno le occasioni di incontro e collaborazione e facendo sì che Bordighera e Villefranche-sur-Mer possano condividere esperienze, progetti e opportunità.

Settant’anni dopo la firma del primo patto, il significato del gemellaggio resta dunque profondamente attuale.

Il 7 ottobre sarà certamente una giornata dedicata alla memoria e al riconoscimento di quanto costruito dal 1956 a oggi, ma soprattutto un momento per guardare avanti.