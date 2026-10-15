Bordighera, corsi di inglese e francese: in arrivo anche uno sportello frontalieri a Borghetto

Per presentare le iniziative e raccogliere indicazioni utili a organizzare i gruppi e distribuire gli iscritti nei diversi corsi, sono in programma due giornate di incontro aperte al pubblico

Bordighera. Nuove opportunità per imparare le lingue e acquisire competenze utili per il mondo del lavoro. Anche quest’anno saranno attivati i corsi di inglese e francese, con alcune novità rispetto alle edizioni precedenti: le attività non si svolgeranno soltanto nel centro di Bordighera, ma saranno estese anche alla frazione di Borghetto San Nicolò.

«Investire nella conoscenza delle lingue significa offrire alle persone strumenti concreti per costruire il proprio futuro», dichiara il sindaco Marzia Baldassarre. «Con questa iniziativa vogliamo coniugare formazione, opportunità di lavoro e attenzione alle diverse realtà della nostra città. Portare i corsi anche a Borghetto San Nicolò è una scelta precisa: i servizi e le occasioni di crescita devono raggiungere tutto il territorio, valorizzando anche le frazioni e le loro esigenze».

Tra le novità, in particolare, c’è il fatto che i corsi proposti saranno finalizzati alla preparazione degli esami per ottenere certificazioni linguistiche riconosciute, tra cui il DELF per il francese e le certificazioni Oxford per l’inglese. Si tratta, dunque, di un percorso pensato per offrire ai partecipanti competenze spendibili in ambito professionale e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

A Borghetto, inoltre, sarà organizzato un corso di francese dedicato ai lavoratori transfrontalieri, con un approccio pratico alle esigenze professionali. I partecipanti potranno imparare a presentare le proprie competenze, valorizzare il proprio profilo e redigere una lettera di presentazione in lingua francese.

«Abbiamo voluto dare a questi corsi un taglio sempre più pratico, collegandoli alla possibilità di conseguire certificazioni linguistiche riconosciute», sottolinea la consigliera comunale Barbara Bonavia. «Per chi guarda al mercato del lavoro francese e monegasco, saper sostenere un colloquio, presentare il proprio curriculum e comunicare con sicurezza è un vantaggio importante. Il percorso dedicato ai frontalieri e il nuovo sportello a Borghetto nascono proprio dall’ascolto di bisogni concreti, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento utile e vicino ai cittadini».

Tra le novità è prevista anche l’apertura di uno sportello frontalieri, sempre a Borghetto, pensato per offrire un ulteriore punto di riferimento sul territorio.

Per presentare le iniziative e raccogliere indicazioni utili a organizzare i gruppi e distribuire gli iscritti nei diversi corsi, sono in programma due giornate di incontro aperte al pubblico. Il primo appuntamento si terrà il 21 ottobre alle 18.30 nella Sala Rossa di Bordighera. Il secondo è fissato per il 24 ottobre alle 17 a Borghetto San Nicolò, nell’aula polifunzionale situata nel centro del paese, accanto al bar.