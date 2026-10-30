Bordighera, coppia travolta da un camion a Madonna della Ruota. Strada riaperta
30 ottobre 2026 | 19:22
Per ricostruire la dinamica, utilizzato anche un drone
Bordighera. E’ stata riaperta a senso unico alternato, dopo diverse ore, la strada statale Aurelia in località Madonna della Ruota rimasta chiusa a seguito dell’incidente costato la vita ad un turista tedesco. L’uomo era in sella alla propria bicicletta, quando è stato urtato da un camion. Cadendo ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo.
Ferita anche la moglie. Anche lei urtata dal camion mentre pedalava sulla propria bici.
A ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sarà la polizia locale di Bordighera, che ha effettuato i rilievi dell’incidente utilizzando anche il drone in dotazione al corpo.