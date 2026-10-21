Bordighera, controlli dei Carabinieri forestali nel cantiere dell’ex Hotel Aurora

Bordighera. Accertamenti dei carabinieri forestali all’interno del cantiere dell’ex Hotel Aurora, in via Pelloux a Bordighera, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’edificio. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’attività svolta: eventuali esiti delle verifiche, ancora in corso, non vengono resi noti. L’ispezione è avvenuta ieri.

Secondo quanto emerge, i controlli avrebbero riguardato in particolare le distanze legali dei ponteggi rispetto ai confini dell’immobile e la stretta vicinanza del cantiere al Museo Bicknell, con il suo storico giardino. L’attenzione sarebbe stata rivolta anche al possibile impatto degli interventi edilizi sulla vegetazione presente nell’area, in particolare sul Ficus macrophylla: albero monumentale inserito nell’apposito registro nazionale e, come tale, sottoposto a specifiche misure di tutela.

La prossimità delle opere di ristrutturazione a un contesto di particolare valore storico e naturalistico rende delicata la convivenza tra le attività del cantiere e la salvaguardia del patrimonio verde che caratterizza l’area del museo.

Non è la prima volta che il cantiere dell’ex albergo richiama l’attenzione proprio per i potenziali rischi per il vicino albero monumentale. Alla fine di novembre del 2025, nell’area dei lavori si era verificato un principio d’incendio che aveva interessato una catasta di legname. Le fiamme avevano generato in pochi minuti una densa colonna di fumo, visibile anche dalla strada.

In quell’occasione, a destare preoccupazione era stata soprattutto la vicinanza del rogo al grande ficus, che si trova a ridosso dell’area interessata dagli interventi. Il rapido intervento dei vigili del fuoco aveva consentito di spegnere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.