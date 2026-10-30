Bordighera, cinque spettacoli per la nuova stagione di “Fughe di Teatro… e di Umorismo”: da Massimo Lopez a Maria Grazia Cucinotta

Bordighera. Cinque appuntamenti tra grandi interpreti, commedia, ironia e memoria. Bordighera si prepara ad accogliere la nuova stagione di “Fughe di Teatro… e di Umorismo”, la rassegna teatrale promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzia Baldassarre, attraverso l’assessorato alla Cultura di Giuseppe Trucchi. L’edizione 2026-2027 segna una novità organizzativa: per la prima volta la stagione è affidata a UTIM Srl, con la direzione artistica di Claudia Claudiano.

Il cartellone propone cinque spettacoli che, attraverso il linguaggio della commedia e dell’ironia, accompagneranno il pubblico in un percorso tra memoria personale, relazioni di coppia e ricordi collettivi. Un programma che punta a coniugare intrattenimento e riflessione, portando sul palco del Teatro Giancarlo Golzi alcuni nomi noti del panorama teatrale e dello spettacolo italiano.

«Credo che ogni volta che si presenta un cartellone teatrale non si stia semplicemente annunciando una serie di spettacoli, ma si stia offrendo alla comunità una nuova occasione per incontrarsi, emozionarsi, riflettere e condividere qualcosa di bello», sottolinea il sindaco Marzia Baldassarre. «In un tempo in cui siamo abituati a comunicare attraverso uno schermo, il teatro ci restituisce il valore della presenza, dell’ascolto e delle emozioni vissute insieme».

Ad aprire la stagione sarà Massimo Lopez, domenica 6 dicembre alle 18, con uno spettacolo che intreccia musica, swing e comicità. Accompagnato dal vivo dalla Jazz Company, l’artista proporrà un viaggio nella propria storia artistica e personale, ripercorrendo alcuni dei suoi sketch più celebri e dando spazio alle voci che hanno contraddistinto la sua carriera.

Domenica 20 dicembre, sempre alle 18, sarà la volta di L’illusione coniugale, commedia interpretata da Rosita Celentano, Attilio Fontana e Stefano Artissunch. Al centro della rappresentazione le dinamiche della vita di coppia, tra segreti, bugie e verità nascoste, in un confronto brillante che mette in luce le fragilità dei rapporti umani. La presenza di Rosita Celentano assume anche un significato particolare per Bordighera, città da sempre legata alla famiglia Celentano.

Il nuovo anno si aprirà sabato 9 gennaio, alle 21, con Gioele Dix e Arrivato a questo punto. Uno spettacolo intimo e ironico che attraversa i frammenti della memoria individuale, trasformando il racconto autobiografico in una riflessione sul tempo, sui sentimenti e sul rapporto con il teatro.

Domenica 24 gennaio, alle 18, spazio alla memoria collettiva con Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore e Premio Strega. Il suo racconto sarà dedicato agli ultimi anni di Totò, per restituire al pubblico un ritratto più intimo e umano del Principe della risata, tra successi, delusioni e vita quotidiana.

A chiudere la rassegna, venerdì 5 febbraio alle 21, sarà La moglie fantasma, commedia firmata da David Tristram, con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo. Tra mistero, equivoci e suggestioni pirandelliane, lo spettacolo mescola comicità e atmosfere da giallo, con Cucinotta nei panni di una singolare apparizione dall’aldilà.

L’obiettivo dell’amministrazione è consolidare il ruolo della cultura nella vita cittadina, facendo del teatro un punto di riferimento anche durante i mesi autunnali e invernali. «Bordighera è una città che possiede una tradizione culturale e artistica di grande valore. Una città che, nel corso della sua storia, ha saputo attrarre artisti, scrittori e personalità del mondo della cultura, diventando un luogo di incontro tra sensibilità ed esperienze diverse. È un’identità che abbiamo il dovere di custodire, ma soprattutto di mantenere viva», afferma Baldassarre.

La prima cittadina sottolinea inoltre la volontà di rendere il Palazzo del Parco e il Teatro Giancarlo Golzi luoghi sempre più frequentati, capaci di coinvolgere non soltanto gli appassionati, ma anche famiglie e giovani. In questa direzione si inseriscono anche le nuove opportunità di formazione teatrale rivolte a bambini, ragazzi e adulti. «Mi piace pensare a un percorso che unisca chi il teatro lo guarda a chi desidera imparare a farlo, perché il palcoscenico può essere anche una straordinaria scuola di vita: insegna a esprimersi, ad ascoltare gli altri, a superare le proprie timidezze e a lavorare insieme».

La gestione della stagione è affidata a UTIM Srl, società milanese che da oltre cinquant’anni opera nel settore della progettazione e promozione culturale, collaborando con teatri e organizzatori nella selezione degli spettacoli e nella costruzione dei cartelloni. Per il progetto bordigotto, la società si avvarrà anche di professionalità del territorio: oltre alla direzione artistica di Claudia Claudiano, è previsto il coinvolgimento di Nidodiragno Produzioni/CMC per alcuni servizi organizzativi.

Abbonamenti e biglietti

Gli abbonamenti per i cinque spettacoli costano 80 euro, oltre ai diritti di prevendita, mentre il biglietto per il singolo appuntamento, a posto unico, è fissato a 23 euro, oltre ai diritti di prevendita.

La vendita prioritaria degli abbonamenti partirà venerdì 30 ottobre alle 15.30 e proseguirà fino a domenica 15 novembre. Da lunedì 16 novembre saranno disponibili sia i biglietti singoli sia gli abbonamenti. Questi ultimi sono a turno fisso e garantiscono quindi la stessa poltrona per tutti e cinque gli spettacoli.

L’acquisto online è possibile attraverso il circuito Liveticket, sul sito www.liveticket.it/fughediteatro. La biglietteria fisica è allestita allo Iat – Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera, in via Vittorio Emanuele II 172, con pagamento in contanti o tramite Pos. Per informazioni è possibile contattare il numero 0184 262882.

La biglietteria dello Iat sarà aperta il lunedì dalle 15.30 alle 17.30, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, con il mercoledì limitato all’orario pomeridiano 14.30-17.30. Nei giorni di spettacolo sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente al Teatro Giancarlo Golzi: dalle 16 per gli spettacoli delle 18 e dalle 19 per quelli delle 21.