Bordighera, ciclista tedesco muore investito da un camion: traffico in tilt sull’Aurelia
Scontro nella zona della Madonna della Ruota
Bordighera. È un uomo, e non una donna come inizialmente trapelato, la vittima dell’incidente mortale avvenuto nel pomeriggio sull’Aurelia, nella zona della Madonna della Ruota. Si tratta di un ciclista tedesco, travolto da un camion mentre percorreva la strada.
Secondo le prime informazioni, l’uomo stava viaggiando in bicicletta in compagnia di un’altra persona quando è avvenuto l’impatto, che gli è costato la vita.
Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Traffico in tilt sull’Aurelia, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.
+++Aggiornamento: via Aurelia riaperta a senso unico alternato+++