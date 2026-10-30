Bordighera, ciclista tedesco muore investito da un camion: traffico in tilt sull’Aurelia

Bordighera. È un uomo, e non una donna come inizialmente trapelato, la vittima dell’incidente mortale avvenuto nel pomeriggio sull’Aurelia, nella zona della Madonna della Ruota. Si tratta di un ciclista tedesco, travolto da un camion mentre percorreva la strada.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava viaggiando in bicicletta in compagnia di un’altra persona quando è avvenuto l’impatto, che gli è costato la vita.