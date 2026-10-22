Bordighera celebra il decennale e centenario della morte di Enzo Maiolino e Claude Monet

Bordighera. Nel 2026 ricorrono due anniversari di grande importanza nella storia dell’arte e della pittura in particolare, ambedue strettamente legati alla nostra Città: il decennale della morte di Enzo Maiolino (pittore, scrittore e archivista) il quale ha passato gran parte della sua vita a Bordighera divenendo punto di riferimento dell’ambiente artistico/culturale cittadino nel periodo tra il 1950 e il primo decennio degli anni 2000, e il centenario della morte di Claude Monet (fondatore del movimento pittorico conosciuto come “Impressionismo”), che soggiornò a Bordighera dal 18 gennaio al 3 aprile 1884. L’amministrazione comunale intende celebrarli entrambi con 2 eventi di grande richiamo presso il centro culturale polivalente della chiesa anglicana.

Dal 31 ottobre all’8 novembre Enzo Maiolino verrà ricordato con una esposizione di alcuni dei suoi lavori artistici e di una parte del materiale documentale che ha raccolto nella sua minuziosa opera di archivio, nonché con un ricordo dell’uomo da parte di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo ed esserne amico, e dell’archivista ed artista con conferenze di Claudio Panella (Università di Torino), Fulvio Cervini (Università di Firenze) e Leo Lecci e Paola Valenti (Università di Genova).

Dal 5 all’8 dicembre, in collaborazione con l’associazione “Il teatro delle dieci, avrà luogo il Festival internazionale dedicato al passaggio di Claude Monet in Liguria; sarà una tre giorni intensissima che coinvolgerà anche il Museo Clarence Bicknell, la Biblioteca Civica Internazionale, il Cinema Olimpia, Villa Garnier e, ripercorrendo anche i luoghi cari a Monet, proporrà conferenze, incontri, rappresentazioni teatrali, proiezioni, passeggiate, ecc.