Bordighera celebra gli anziani e la longevità: una giornata tra riconoscimenti e salute

Sabato 21 novembre, la Città delle Palme ospiterà due iniziative che, attraverso momenti diversi ma complementari, metteranno al centro le persone anziane, la loro esperienza e le condizioni che permettono di vivere a lungo e in salute

Bordighera celebra i suoi anziani e riflette sul valore della longevità con una giornata dedicata alla salute, al benessere e al riconoscimento di chi rappresenta una parte preziosa della memoria e dell’identità cittadina. Sabato 21 novembre, la Città delle Palme ospiterà due iniziative che, attraverso momenti diversi ma complementari, metteranno al centro le persone anziane, la loro esperienza e le condizioni che permettono di vivere a lungo e in salute.

La mattinata sarà dedicata alla “Giornata del Rispetto per gli anziani”, appuntamento ormai diventato una tradizione a Bordighera e ispirato al Keiro no Hi: la ricorrenza giapponese dedicata al rispetto e alla gratitudine nei confronti delle persone anziane. Alle 10, nella Chiesa Anglicana, si svolgerà la cerimonia durante la quale saranno consegnati attestati ai cittadini che hanno compiuto 90 anni e a coloro che hanno raggiunto il traguardo dei cento anni.

Un’occasione per rendere omaggio a chi, con il proprio percorso di vita, ha attraversato epoche e cambiamenti, contribuendo alla crescita della comunità. Per gli anziani che, a causa delle condizioni di salute o di difficoltà negli spostamenti, non potranno partecipare alla cerimonia, il sindaco Marzia Baldassarre e i rappresentanti dell’amministrazione comunale si recheranno direttamente nelle residenze sanitarie assistenziali per consegnare i riconoscimenti.

«I nostri anziani sono una ricchezza per l’intera comunità – dichiara il primo cittadino –. Ascoltare i loro racconti, conoscere il loro vissuto e raccogliere le testimonianze di chi ha attraversato tanti momenti della nostra storia è un’opportunità preziosa per tutti. La loro saggezza, l’esperienza e i valori che sanno trasmettere rappresentano un tesoro inestimabile, che dobbiamo custodire e valorizzare. Con questa giornata vogliamo esprimere la nostra gratitudine e far sentire ai nostri concittadini più anziani la vicinanza dell’intera città».

Nel pomeriggio, sempre alla Chiesa Anglicana, spazio invece alla salute e alla prevenzione con “Longevità, salute e benessere”, incontro in programma alle 17 e aperto alla cittadinanza. Medici ed esperti approfondiranno i temi della cura di sé, degli stili di vita e delle buone pratiche che possono contribuire a mantenere il benessere e a favorire un invecchiamento in salute.

«Abbiamo voluto affiancare alla celebrazione dei nostri anziani un momento di approfondimento dedicato alla longevità – prosegue Baldassarre –. Sarà un’occasione per scoprire, anche attraverso il contributo di medici ed esperti, quali sono i fattori che aiutano a vivere più a lungo e meglio e per capire come i nostri “nonni” riescano a raggiungere traguardi così importanti. Bordighera ha caratteristiche ambientali e climatiche che possono favorire una vita sana e longeva: vogliamo valorizzarle, promuovendo al tempo stesso la prevenzione, la consapevolezza e l’attenzione al benessere a ogni età».