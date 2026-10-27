Bordighera, camion si incastra in via dei Colli

Bordighera . Gli agenti della polizia locale sono intervenuti nel tardo pomeriggio in via dei Colli per l’ennesimo camion rimasto “incastrato” nella curva d’Argento, dopo che l’autista del mezzo con targa spagnola, ignorando i divieti, era uscito dall’A10 al casello di Bordighera.

Gli agenti hanno scortato il bilico in retromarcia fino allo svincolo, per farlo poi rientrare in autostrada. Per lungo tempo, via dei Colli è rimasta chiusa al traffico veicolare, provocando code, rallentamenti e disagi tra gli automobilisti che hanno dovuto attendere che il camion liberasse la carreggiata dopo lunghe e faticose manovre.