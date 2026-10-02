Bordighera al convegno sulle Bandiere Blu, Bassi: «Ogni spiaggia deve essere per tutti»

La proposta lanciata dall’assessore bordigotto: un vero e proprio “Patto per il Mare Inclusivo”, rivolto agli stabilimenti balneari e destinato a trasformare le spiagge Bandiera Blu in luoghi realmente accessibili a tutti

Bordighera protagonista al convegno dedicato alle Bandiere Blu della Liguria, organizzato dall’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi al Teatro del Mare, in occasione della prima giornata del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova. All’appuntamento hanno partecipato sindaci, assessori e amministratori dei Comuni liguri insigniti del riconoscimento, insieme agli operatori del settore.

A rappresentare la Città delle Palme è stato l’assessore Massimiliano Bassi, intervenuto sul palco davanti a un pubblico di circa 250 persone. Tra i presenti, oltre a Lombardi, anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la consigliera regionale Veronica Russo e il senatore Gianni Berrino.

La Liguria, nel 2026, si è confermata prima regione italiana per numero di Comuni Bandiera Blu, con 35 località premiate, mentre sono 18 gli approdi turistici certificati. Bordighera figura tra i Comuni insigniti del riconoscimento e anche il Porto di Bordighera è tra gli approdi Bandiera Blu 2026.

Nel suo intervento, Bassi ha scelto di mettere al centro non soltanto la qualità del mare, ma soprattutto il tema dell’accessibilità e dell’inclusione. «Sono qui con orgoglio in rappresentanza di Bordighera. Trent’anni di Bandiera Blu consecutivi. Trent’anni di depuratori che funzionano, di acque eccellenti, di lavoro silenzioso. Non lo dico per vantarci. Lo dico perché dopo trent’anni, abbiamo capito una cosa: non basta più essere puliti. Bisogna essere giusti».

Da qui la proposta lanciata dall’assessore bordigotto: un vero e proprio “Patto per il Mare Inclusivo”, rivolto agli stabilimenti balneari e destinato a trasformare le spiagge Bandiera Blu in luoghi realmente accessibili a tutti. «Il mare non può essere un privilegio», ha sottolineato Bassi, ricordando anche il progetto dell’area marina protetta di Capo Sant’Ampelio e la volontà di tutelare un «mare vivo, protetto, di tutti».

Il progetto si articola in tre azioni concrete. La prima riguarda la creazione, nelle spiagge, di “zone della dignità”, con aree ombreggiate e silenziose per le persone con disturbi dello spettro autistico, postazioni attrezzate con pedane fino all’acqua, sedie JOB anfibie gratuite garantite in ogni stabilimento, docce a filo terra e passerelle larghe. La seconda proposta riguarda invece la formazione del personale di salvataggio, che secondo Bassi dovrebbe diventare «ambasciatore dell’inclusione».

«Il nostro bagnino deve saper salvare una vita in mare, ma anche accogliere una persona sorda in LIS (linguaggio dei segni), accompagnare un cieco, rassicurare un bambino autistico. Deve essere formato sull’accoglienza accessibile», ha spiegato.

Infine, la terza azione: la creazione del primo “QR Code Blu inclusivo”, attraverso il quale ottenere in tempo reale informazioni sui servizi accessibili. «Dove c’è un parcheggio per disabili il più vicino alle spiagge, dove è presente la sedia JOB, qual è il percorso senza barriere», ha indicato Bassi.

Un intervento, il suo, che ha ricevuto numerosi applausi da parte del pubblico.

«Colleghi, Assessore Lombardi, la Bandiera Blu sventola. Ora facciamola camminare. Facciamola rotolare su una sedia a rotelle. Facciamola toccare con mano a chi non vede», ha concluso Bassi. «Rendiamo la Liguria non solo la regione più blu d’Italia. Rendiamola la regione dove nessuno resta a guardare il mare da lontano».